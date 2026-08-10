Україна готує нові дипломатичні кроки для завершення війни, - Зеленський

Невдовзі Україна матиме нові контакти з посередниками щодо кроків і пропозицій для завершення війни, яку розв’язала РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського 9 серпня.

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Дипломатія триває: нові переговори попереду

За словами глави держави, Україна продовжує активну роботу на дипломатичному напрямі.

"На тижні будуть нові контакти наші з посередниками, і саме по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні. Україна завжди активна в дипломатії. Будуть нові контакти заради пакетів для ППО – для захисту нашої держави, наших людей", – заявив Зеленський.

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Що передувало

Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова до всіх форматів переговорів щодо завершення бойових дій.

За словами глави держави, українська сторона щодня підтримує зв’язок із представниками президента США Дональда Трампа.