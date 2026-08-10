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Україна готує нові дипломатичні кроки для завершення війни, - Зеленський

Зеленський про переговори

Невдовзі Україна матиме нові контакти з посередниками щодо кроків і пропозицій для завершення війни, яку розв’язала РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського 9 серпня.

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За словами глави держави, Україна продовжує активну роботу на дипломатичному напрямі.

"На тижні будуть нові контакти наші з посередниками, і саме по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні. Україна завжди активна в дипломатії. Будуть нові контакти заради пакетів для ППО – для захисту нашої держави, наших людей", – заявив Зеленський.

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Що передувало

Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова до всіх форматів переговорів щодо завершення бойових дій.

За словами глави держави, українська сторона щодня підтримує зв’язок із представниками президента США Дональда Трампа.

  • Держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що найближчими тижнями Вашингтон працюватиме над з'ясуванням можливості відновлення переговорів між Україною та Росією.

Автор: 

Зеленський Володимир (26634) звернення (687) перемовини (3820)
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Топ коментарі
+17
Вже навіть не смішно.
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10.08.2026 01:02 Відповісти
+10
Головне, щоб після закінчення війни, несподівано, не зависнути на каштані.
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10.08.2026 01:30 Відповісти
+10
Нажаль у більшості українців шансів дожити до кінця війни у рази менше ніж у ЗЕленої паторочі.
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10.08.2026 01:35 Відповісти

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