Зеленский провел совещание с военными: скорректировали и утвердили новые операции для нанесения ударов по РФ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с военным командованием и и.о. министра обороны Хмарой.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По словам Зеленского, сегодня решались важные военные вопросы.

"Обсудили кадровые предложения. Главнокомандующий Вооруженными Силами Михаил Драпатый во взаимодействии с Игорем Скибюком и Евгением Хмарой предложил свое видение изменений. Часть решений уже подготовлена, будут и другие решения. Подробно обсудили ситуацию на фронте – меры по укреплению ключевых направлений, и в частности в Донецкой области", – говорится в сообщении.

Президент поблагодарил все подразделения, которые наносят удары по врагу в районах Славянска, Константиновки и Доброполья.







"Благодарен подразделениям ДШВ ВСУ за активные действия в указанных районах — договорились, какие шаги могут дать больше оперативных возможностей нашим войскам", — отметил он.

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Удары по РФ

"Подробно обсудили и выполнение плана дальнобойных санкций против России, а также наши среднедальностные удары. Часть операций скорректировали, утвердили и новые операции. Украинская меткость — это то, что позволяет нам не уступать инициативу в войне россиянам и рассчитывать на возможность приближения дипломатических решений. Благодарю каждого воина СБС ВСУ, наши ракетные войска, Службу безопасности Украины, наши разведывательные службы за обеспечение выполнения украинских дальнобойных санкций", — рассказал президент.

Также на совещании обсуждались вопросы ПВО и потребности в защите прифронтовых и приграничных городов и громад, областных центров и Киева.

"Ожидаю от дипломатической команды Украины именно тех результатов в обеспечении наших военных возможностей, которые объективно необходимы. Тема ПВО для Украины должна быть в центре внимания каждого лидера, каждого государства, которые могут помочь. Слава Украине!" — подытожил он.

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