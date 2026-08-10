Украина готовит новые дипломатические шаги для прекращения войны, - Зеленский

В ближайшее время Украина установит новые контакты с посредниками по вопросам мер и предложений, направленных на прекращение войны, развязанной РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского 9 августа.

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Дипломатия продолжается: впереди новые переговоры

По словам главы государства, Украина продолжает активную работу на дипломатическом направлении.

"На этой неделе у нас будут новые контакты с посредниками, и именно по тем шагам и тем предложениям, которые необходимы. Украина всегда активна в дипломатии. Будут новые контакты ради поставок средств ПВО — для защиты нашего государства, наших людей", — заявил Зеленский.

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Что предшествовало

Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова ко всем форматам переговоров о прекращении боевых действий.

По словам главы государства, украинская сторона ежедневно поддерживает связь с представителями президента США Дональда Трампа.