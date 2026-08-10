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Новости Мирные переговоры Прекращение войны
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Украина готовит новые дипломатические шаги для прекращения войны, - Зеленский

Зеленский о переговорах

В ближайшее время Украина установит новые контакты с посредниками по вопросам мер и предложений, направленных на прекращение войны, развязанной РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского 9 августа.

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Дипломатия продолжается: впереди новые переговоры

По словам главы государства, Украина продолжает активную работу на дипломатическом направлении.

"На этой неделе у нас будут новые контакты с посредниками, и именно по тем шагам и тем предложениям, которые необходимы. Украина всегда активна в дипломатии. Будут новые контакты ради поставок средств ПВО — для защиты нашего государства, наших людей", — заявил Зеленский.

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Что предшествовало

Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова ко всем форматам переговоров о прекращении боевых действий.

По словам главы государства, украинская сторона ежедневно поддерживает связь с представителями президента США Дональда Трампа.

  • Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что в ближайшие недели Вашингтон будет работать над выяснением возможности возобновления переговоров между Украиной и Россией.

Автор: 

Зеленский Владимир (25485) обращение (835) переговоры (5982)
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Топ комментарии
+33
Вже навіть не смішно.
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10.08.2026 01:02 Ответить
+18
Нажаль у більшості українців шансів дожити до кінця війни у рази менше ніж у ЗЕленої паторочі.
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10.08.2026 01:35 Ответить
+16
Було в Зеленського мільярд фальшивих дерев.
Тепер буде в Зеленського мільярд договорів про мир і гарантії.

Було в Зеленського Велике Крадівництво.
Тепер на додачу ще буде - велике дипломатичне договірництво.

Але то все в Зеленого клоуна - ''липове'' - артистичне, не справжнє.
Молоти язиком - то не мішки тягати.
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10.08.2026 01:36 Ответить

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