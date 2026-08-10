Украина готовит новые дипломатические шаги для прекращения войны, - Зеленский
В ближайшее время Украина установит новые контакты с посредниками по вопросам мер и предложений, направленных на прекращение войны, развязанной РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского 9 августа.
Дипломатия продолжается: впереди новые переговоры
По словам главы государства, Украина продолжает активную работу на дипломатическом направлении.
"На этой неделе у нас будут новые контакты с посредниками, и именно по тем шагам и тем предложениям, которые необходимы. Украина всегда активна в дипломатии. Будут новые контакты ради поставок средств ПВО — для защиты нашего государства, наших людей", — заявил Зеленский.
Что предшествовало
Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова ко всем форматам переговоров о прекращении боевых действий.
По словам главы государства, украинская сторона ежедневно поддерживает связь с представителями президента США Дональда Трампа.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что в ближайшие недели Вашингтон будет работать над выяснением возможности возобновления переговоров между Украиной и Россией.
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Тепер буде в Зеленського мільярд договорів про мир і гарантії.
Було в Зеленського Велике Крадівництво.
Тепер на додачу ще буде - велике дипломатичне договірництво.
Але то все в Зеленого клоуна - ''липове'' - артистичне, не справжнє.
Молоти язиком - то не мішки тягати.