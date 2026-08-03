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Новини Удари по Криму
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10 об’єктів енергетики уразили СБС в окупованому Криму та на ТОТ Донеччини. ВIДЕО

Сили безпілотних систем уразили 10 об'єктів енергетики на окупованих територіях.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Всього в рамках операції "Кримський рубильник off" із 1 липня по 3 серпня уражено 187 енергетичних цілей на ТОТ.

Уражені цілі

  • Електропідстанція ПС 750 кВ "Південнодонбаська", нп Кременівка, Донецька обл., 427 ОБр СБС "Рарог"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-3", нп Маріуполь, Донецька обл., 413 оп СБС "Рейд"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-2", нп Маріуполь, Донецька обл., 1 ОЦ СБС
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "НС-2", нп Маріуполь, Донецька обл., 413 оп СБС "Рейд"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Тополине", нп Тополине, Донецька обл., 1 ОЦ СБС
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-12", нп Маріуполь, Донецька обл., 412 ОБр СБС "Nemesis"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-4", нп Маріуполь, Донецька обл., 412 ОБр СБС "Nemesis"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Володарська", нп Микільське, Донецька обл., 1 ОЦ СБС
  • Газорозподільна станція "Лимане", нп Колоски, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • Газорозподільна станція "Нива", нп Нива, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

Також дивіться: "Птахи Мадяра" уразили колону російських бензовозів на окупованому Запоріжжі, - СБС. ВIДЕО

Автор: 

Крим (11964) Маріуполь (3090) енергетика (3521) Донецька область (11593) Бровді Роберт Мадяр (180) Сили безпілотних систем (612) Маріупольський район (125)
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