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10 об’єктів енергетики уразили СБС в окупованому Криму та на ТОТ Донеччини. ВIДЕО
Сили безпілотних систем уразили 10 об'єктів енергетики на окупованих територіях.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Всього в рамках операції "Кримський рубильник off" із 1 липня по 3 серпня уражено 187 енергетичних цілей на ТОТ.
Уражені цілі
- Електропідстанція ПС 750 кВ "Південнодонбаська", нп Кременівка, Донецька обл., 427 ОБр СБС "Рарог"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-3", нп Маріуполь, Донецька обл., 413 оп СБС "Рейд"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-2", нп Маріуполь, Донецька обл., 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ "НС-2", нп Маріуполь, Донецька обл., 413 оп СБС "Рейд"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Тополине", нп Тополине, Донецька обл., 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-12", нп Маріуполь, Донецька обл., 412 ОБр СБС "Nemesis"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-4", нп Маріуполь, Донецька обл., 412 ОБр СБС "Nemesis"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Володарська", нп Микільське, Донецька обл., 1 ОЦ СБС
- Газорозподільна станція "Лимане", нп Колоски, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
- Газорозподільна станція "Нива", нп Нива, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
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