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Новини Результати роботи підрозділів СБС
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"Птахи Мадяра" уразили колону російських бензовозів на окупованому Запоріжжі, - СБС. ВIДЕО

Підрозділ Сил безпілотних систем ЗСУ уразив колону російської техніки на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС  Роберт Мадяр Бровди.

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За словами Бровді, українські оператори безпілотників виявили колону бензовозів поблизу окупованого Приморська Запорізької області.

Як стверджує командувач СБС, бійці 3-го батальйону "Назік" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" знищили два бензовози та автомобіль супроводу.

"Тяжко Криму бензин дістається - одненький із трьох. Усі завдання так званої "СВО" будуть виконані завдяки значному падінню українських дронів за вашим наказом", - написав командувач СБС.

Незалежного підтвердження оприлюдненої інформації наразі немає.

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Автор: 

Бровді Роберт Мадяр (180) Сили безпілотних систем (612)
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Топ коментарі
+7
Пташки гарно перекусили...Мадяр любить пташок і робить усе щоб ті не голодували..ги-ги
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03.08.2026 07:41 Відповісти
+6
Яка краса! Респект виконавцям!
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03.08.2026 08:18 Відповісти
+4
Знаєш чому не можна займатися сексом на Майдані Незалежності?
Бо порадами задовбають.
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03.08.2026 08:47 Відповісти

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