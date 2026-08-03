"Птахи Мадяра" уразили колону російських бензовозів на окупованому Запоріжжі, - СБС. ВIДЕО

Підрозділ Сил безпілотних систем ЗСУ уразив колону російської техніки на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровди.

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За словами Бровді, українські оператори безпілотників виявили колону бензовозів поблизу окупованого Приморська Запорізької області.

Як стверджує командувач СБС, бійці 3-го батальйону "Назік" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" знищили два бензовози та автомобіль супроводу.

"Тяжко Криму бензин дістається - одненький із трьох. Усі завдання так званої "СВО" будуть виконані завдяки значному падінню українських дронів за вашим наказом", - написав командувач СБС.

Незалежного підтвердження оприлюдненої інформації наразі немає.

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