"Птахи Мадяра" уразили колону російських бензовозів на окупованому Запоріжжі, - СБС. ВIДЕО
Підрозділ Сил безпілотних систем ЗСУ уразив колону російської техніки на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровди.
За словами Бровді, українські оператори безпілотників виявили колону бензовозів поблизу окупованого Приморська Запорізької області.
Як стверджує командувач СБС, бійці 3-го батальйону "Назік" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" знищили два бензовози та автомобіль супроводу.
"Тяжко Криму бензин дістається - одненький із трьох. Усі завдання так званої "СВО" будуть виконані завдяки значному падінню українських дронів за вашим наказом", - написав командувач СБС.
Незалежного підтвердження оприлюдненої інформації наразі немає.
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