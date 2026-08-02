УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11193 відвідувача онлайн
Новини Удари по Криму Результати роботи підрозділів СБС
2 198 11

Операція "Кримський рубильник": за 72 години СБС уразили 13 енергетичних вузлів, - Мадяр. ВIДЕО

З 1 липня по 2 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ на тимчасово окупованих територіях півдня України уразили 177 енергетичних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Серед них — енергетична інфраструктура Зуївської ТЕС у Зугресі, а також низка підстанцій у Маріуполі, Генічеську, Новоолексіївці, Бердянську, Тополиному та Микільському.

Цензор.НЕТ Зображення

Уражено підстанції різних класів напруги

За твердженням Мадяра, під удари потрапили підстанції класів 330 кВ, 220 кВ, 150 кВ та 110 кВ, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

До виконання операції, за його словами, були залучені підрозділи 1-го окремого центру Сил безпілотних систем, 413-го окремого підрозділу СБС "Рейд", 427-ї окремої бригади СБС "Рарог", а також батальйони 414-ї окремої бригади СБС "Птахи Мадяра".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жителі Самарської області РФ публікують кадри, як дим від палаючого складу Wildberries накриває цілі населені пункти. ВIДЕО

Автор: 

Сили безпілотних систем (609) 412 полк Nemesis СБС (39)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Слава ЗСУ !
показати весь коментар
02.08.2026 15:12 Відповісти
+6
Файно.
Велика дяка та уклін за Вашу працю.
Так тримати!
показати весь коментар
02.08.2026 15:19 Відповісти
+4
Вони каміннів чекали, а тут "****" і "рубильники".
показати весь коментар
02.08.2026 15:24 Відповісти

Завантаження...

 
 