Операція "Кримський рубильник": за 72 години СБС уразили 13 енергетичних вузлів, - Мадяр. ВIДЕО

З 1 липня по 2 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ на тимчасово окупованих територіях півдня України уразили 177 енергетичних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

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Серед них — енергетична інфраструктура Зуївської ТЕС у Зугресі, а також низка підстанцій у Маріуполі, Генічеську, Новоолексіївці, Бердянську, Тополиному та Микільському.

Уражено підстанції різних класів напруги

За твердженням Мадяра, під удари потрапили підстанції класів 330 кВ, 220 кВ, 150 кВ та 110 кВ, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

До виконання операції, за його словами, були залучені підрозділи 1-го окремого центру Сил безпілотних систем, 413-го окремого підрозділу СБС "Рейд", 427-ї окремої бригади СБС "Рарог", а також батальйони 414-ї окремої бригади СБС "Птахи Мадяра".

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