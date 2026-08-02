Операция "Крымский рубильник": за 72 часа СБС поразили 13 энергетических узлов, - Мадяр. ВИДЕО

С 1 июля по 2 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ на временно оккупированных территориях юга Украины поразили 177 энергетических целей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди.

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Среди них — энергетическая инфраструктура Зуевской ТЭС в Зугресе, а также ряд подстанций в Мариуполе, Геническе, Новоалексеевке, Бердянске, Тополином и Никольском.

Пострадали подстанции различных классов напряжения

По утверждению "Мадяра", под удары попали подстанции классов 330 кВ, 220 кВ, 150 кВ и 110 кВ, расположенные на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

К проведению операции, по его словам, были задействованы подразделения 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, 413-го отдельного подразделения СБС "Рейд", 427-й отдельной бригады СБС "Рарог", а также батальоны 414-й отдельной бригады СБС "Птахи Мадяра".

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