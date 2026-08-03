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Новости Результаты работы подразделений СБС
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"Птахи Мадяра" поразили колонну российских бензовозов на оккупированной части Запорожской области, - СБС

Подразделение Сил беспилотных систем ВСУ нанесло удар по колонне российской техники на временно оккупированной территории Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.

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По словам Бровди, украинские операторы беспилотников обнаружили колонну бензовозов вблизи оккупированного Приморска Запорожской области.

Как утверждает командующий СБС, бойцы 3-го батальона "Назик" 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра" уничтожили два бензовоза и автомобиль сопровождения.

"Крыму тяжело достается бензин - всего один из трех. Все задачи так называемой "СВО" будут выполнены благодаря значительному падению украинских дронов по вашему приказу", - написал командующий СБС.

Независимого подтверждения обнародованной информации пока нет.

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Автор: 

Бровди Роберт Мадяр (178) Силы беспилотных систем (604)
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Топ комментарии
+11
Пташки гарно перекусили...Мадяр любить пташок і робить усе щоб ті не голодували..ги-ги
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03.08.2026 07:41 Ответить
+11
Яка краса! Респект виконавцям!
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03.08.2026 08:18 Ответить
+6
кацап горить - душа радіє!
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03.08.2026 09:35 Ответить

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