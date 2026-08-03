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СБС поразила 10 объектов энергетики в оккупированном Крыму и на временно оккупированной территории Донецкой области
Силы беспилотных систем нанесли удары по 10 объектам энергетики на оккупированных территориях.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Всего в рамках операции "Крымский рубильник off" с 1 июля по 3 августа было поражено 187 энергетических целей на ВОТ.
Пораженные цели
- Электроподстанция ПС 750 кВ "Южнодонбасская", пгт Кременовка, Донецкая обл., 427-я обр СБС "Рарог"
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-3", пгт Мариуполь, Донецкая обл., 413-я оперативная группа СБС "Рейд"
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-2", нп Мариуполь, Донецкая обл., 1 ОЦ СБС
- Электроподстанция ПС 110 кВ "НС-2", г. Мариуполь, Донецкая обл., 413 оп СБС "Рейд"
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Тополино", нп Тополино, Донецкая обл., 1 ОЦ СБС
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-12", г. Мариуполь, Донецкая обл., 412-я ОБр СБС "Nemesis"
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-4", нп Мариуполь, Донецкая обл., 412 ОБр СБС "Nemesis"
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Володарская", нп Никольское, Донецкая обл., 1 ОЦ СБС
- Газораспределительная станция "Лимане", п. Колоски, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра"
- Газораспределительная станция "Нива", населённый пункт Нива, АР Крым, 9-я батальонная рота "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра"
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