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Новости Удары по Крыму
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СБС поразила 10 объектов энергетики в оккупированном Крыму и на временно оккупированной территории Донецкой области

Силы беспилотных систем нанесли удары по 10 объектам энергетики на оккупированных территориях.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Всего в рамках операции "Крымский рубильник off" с 1 июля по 3 августа было поражено 187 энергетических целей на ВОТ.

Пораженные цели

  • Электроподстанция ПС 750 кВ "Южнодонбасская", пгт Кременовка, Донецкая обл., 427-я обр СБС "Рарог"
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-3", пгт Мариуполь, Донецкая обл., 413-я оперативная группа СБС "Рейд"
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-2", нп Мариуполь, Донецкая обл., 1 ОЦ СБС
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "НС-2", г. Мариуполь, Донецкая обл., 413 оп СБС "Рейд"
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Тополино", нп Тополино, Донецкая обл., 1 ОЦ СБС
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-12", г. Мариуполь, Донецкая обл., 412-я ОБр СБС "Nemesis"
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-4", нп Мариуполь, Донецкая обл., 412 ОБр СБС "Nemesis"
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Володарская", нп Никольское, Донецкая обл., 1 ОЦ СБС
  • Газораспределительная станция "Лимане", п. Колоски, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра"
  • Газораспределительная станция "Нива", населённый пункт Нива, АР Крым, 9-я батальонная рота "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра"

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Автор: 

Крым (25205) Мариуполь (5818) энергетика (3600) Донецкая область (12955) Бровди Роберт Мадяр (178) Силы беспилотных систем (604) Мариупольский район (122)
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