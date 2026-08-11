РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13509 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
1 703 14

Новый логистический хаб Wildberries поражен в Воронеже, в оккупированном Крыму под ударом - более 40 объектов, - Мадяр

Мадяр подтвердил удар по Wildberries в Воронеже

Силы беспилотных систем нанесли удар по логистическому хабу Wildberries в российском Воронеже, а также по объектам энергетики в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Воронеж

"Последняя посылка, вышел из чата. Ирония судьбы интенданта СВО: кинетический песок повышенной горючести в качестве последней посылки доставлен Свободолюбивой Украинской Птицей в новенький логистический хаб дикой ягодки Wildberries в Воронеже. Сгорел на работе", - говорится в сообщении.

Также, по словам Мадяра, продолжают тушить пожары на НПЗ в Орске.

Читайте также: Поражены вражеские С-400, "Панцирь" и российский склад в Крыму, - Генштаб

Поражения на оккупированных территориях

Силы беспилотных систем атаковали военные и энергетические объекты в оккупированном Крыму. Успешно поражено 43 объекта.

"Сбита всего одна лохань-сухогруз теневого флота в Черном море, уничтожен ЗРК "Бук М3", были нанесены удары по складам МТЗ, складу БП, энергоузлам в Бердянске, Мариуполе и другим объектам и целям", - добавил командующий.

Читайте: Зеленский провел совещание с военными: скорректировали и утвердили новые операции для ударов по РФ

Что этому предшествовало?

  • В ночь на 11 августа в Воронежской области России произошел масштабный пожар на территории логистического комплекса Wildberries. Перед возгоранием местные жители сообщали о взрывах.

Смотрите: 10 объектов энергетики поразили СБС в оккупированном Крыму и на временно оккупированной территории Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

россия (89145) Бровди Роберт Мадяр (187) Силы беспилотных систем (617) Удары по РФ (1151) Воронеж (14)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Мабуть вам просто треба призватися, і спробувати потрапити у радники до Мадяра. Думаю, він зацінить.
показать весь комментарий
11.08.2026 10:49 Ответить
+2
мадяр, на цих хабах русня ракети виготовляє, чи зних злітають літаки і скидують каби . чому дрони не б'ють по заводам , де виготовляють іскандери, циркони, с400, по аеродромам?
показать весь комментарий
11.08.2026 10:45 Ответить
+1
Непогане варення вийшло з диких ягід
показать весь комментарий
11.08.2026 10:46 Ответить

Загрузка...

 
 