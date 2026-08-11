Новый логистический хаб Wildberries поражен в Воронеже, в оккупированном Крыму под ударом - более 40 объектов, - Мадяр

Силы беспилотных систем нанесли удар по логистическому хабу Wildberries в российском Воронеже, а также по объектам энергетики в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.

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Воронеж

"Последняя посылка, вышел из чата. Ирония судьбы интенданта СВО: кинетический песок повышенной горючести в качестве последней посылки доставлен Свободолюбивой Украинской Птицей в новенький логистический хаб дикой ягодки Wildberries в Воронеже. Сгорел на работе", - говорится в сообщении.

Также, по словам Мадяра, продолжают тушить пожары на НПЗ в Орске.

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Поражения на оккупированных территориях

Силы беспилотных систем атаковали военные и энергетические объекты в оккупированном Крыму. Успешно поражено 43 объекта.

"Сбита всего одна лохань-сухогруз теневого флота в Черном море, уничтожен ЗРК "Бук М3", были нанесены удары по складам МТЗ, складу БП, энергоузлам в Бердянске, Мариуполе и другим объектам и целям", - добавил командующий.

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Что этому предшествовало?

В ночь на 11 августа в Воронежской области России произошел масштабный пожар на территории логистического комплекса Wildberries. Перед возгоранием местные жители сообщали о взрывах.

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