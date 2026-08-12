Новоросійськ залишився без холодної та гарячої води після атаки дронів

У російському Новоросійську після атаки безпілотників пошкоджено магістральні трубопроводи холодного водопостачання. Унаслідок цього місто залишилося без холодної та гарячої води.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Автономну теплоенергетичну компанію (АТЕК) Новоросійська.

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За даними компанії, пошкодження магістральних трубопроводів призвело до повної зупинки подачі холодної води.

Через її відсутність комунальники також були змушені припинити гаряче водопостачання по всьому Новоросійську. В АТЕК пояснили, що холодна вода необхідна для стабільної та безпечної роботи теплоенергетичного обладнання.

Воду повернуть не скоро

Російська компанія не назвала конкретних термінів відновлення водопостачання. Жителям міста заявили, що подачу гарячої води відновлять після "появи технічної можливості для запуску обладнання".

Удар по Новоросійську

Нагадаємо, у ніч проти 12 серпня Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах РФ у Новоросійську із застосуванням ракет "Нептун" та дронів "Паляниця".

Після атаки також зупинив роботу російський зерновий термінал у Новоросійську. Власник об’єкта підтвердив пошкодження.

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