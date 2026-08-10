Сили оборони у липні уразили 14 мостів і десятки військових об’єктів РФ

Сили оборони України протягом липня 2026 року продовжували завдавати ударів по оперативному тилу та логістичній інфраструктурі російських військ. Основними цілями стали маршрути постачання, об'єкти протиповітряної оборони, бази безпілотників, авіаційна та паливна інфраструктура противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міноборони України.

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"Фокус уваги був зосереджений на порушенні шляхів постачання у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, а також на території тимчасово окупованого Криму", - зазначили у відомстві

Уражено 14 мостів і переправ

Одним із головних завдань у липні було порушення російської логістики. За місяць українські військові завдали ударів по 14 залізничних та автомобільних мостах, шляхопроводах і понтонних переправах, які російські війська використовували у воєнних цілях.

Зокрема, на Донеччині уражали мости через Малий Кальчик, Калку, Грузький Яланчик та Кальміус, а також переправи поблизу Новоекономічного та Виселок.

На Луганщині цілями стали залізничні мости через річки Тепла та Сіверський Донець, а також шляхопровід у районі Довжанська.

В окупованому Криму українські сили уразили залізничні мости через Красногвардійський канал, поблизу Роздольного та Ічкі, а також міст "Сиваш" у районі Чонгара.

Також удари припали по автомобільному мосту через Генічеську протоку на Херсонщині, мосту поблизу Приморська на Запоріжжі та мосту в районі Козиного Курської області РФ.

У Міноборони зазначили, що ураження транспортних артерій ускладнює перекидання російських військ, озброєння та боєприпасів до районів бойових дій.

Україна послаблює ППО та РЕБ росіян

Окремим напрямом ударів у липні стали російські системи протиповітряної оборони, радіолокації та радіоелектронної боротьби.

Серед уражених об'єктів — ЗРК С-400 і РЛС "Небо-У" поблизу Керчі, ЗРК "Бук" у Запорізькій області та "Панцирь-С2" поблизу Сімферополя.

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Також були уражені РЛС "Буссоль-С", станція раннього виявлення, комплекси РЕБ "Мурманськ-БН" і "Поле-21", а також інші засоби радіоелектронної боротьби.

Знищення таких систем, за даними Міноборони, має послабити можливості російської армії контролювати повітряний простір та створює додаткові можливості для подальших ударів українських сил.

Уражено понад 10 пунктів управління БпЛА

Ще одним пріоритетом стали російські безпілотні системи. У липні зафіксовано ураження понад десяти пунктів управління БпЛА, баз підготовки та запуску дронів, а також місць дислокації операторів.

Українські військові знищили наземні ретранслятори для безпілотників "Герань" і "Гербера" у Криму та на Херсонщині. Також було уражено ретранслятори для БпЛА "Оріон" на авіабазі "Джанкой".

На кримському аеродромі "Саки" пошкоджено інфраструктуру та ангари. За даними Міноборони, внаслідок ударів були знищені або пошкоджені щонайменше сім літаків Су-30, Су-30СМ і Су-24.

На аеродромі "Гвардійське" уражено два ангари з ударними безпілотниками "Шахед" та авіаційним обладнанням.

Крім того, у районі Міжводного було уражено місце базування швидкісних катерів, а в Керчі — сторожовий корабель проєкту 10410 "Светляк".

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На Луганщині українські сили завдали удару по складу БпЛА в районі Червонопопівки, а на Херсонщині — по координаційному центру ФСБ РФ. Також у Євпаторії уражено виробничий цех авіаційного заводу.

Удари по паливній інфраструктурі та складах

У липні українські військові також атакували об'єкти паливно-логістичної інфраструктури РФ.

Зокрема, уражено нафтовий термінал "ТЕС-Термінал-1" у Керчі, нафтобазу в Шахтарську та об'єкти "Чорноморнафтогазу" в Криму. Також було завдано удару по ешелону з паливом поблизу Токмака та російському танкеру в Чорному морі.

Окрім цього, Сили оборони уражали десятки складів із боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

"Комплексне ураження логістичних маршрутів, систем ППО та РЕБ, паливної інфраструктури й військових складів поступово знижує спроможності російських військ забезпечувати та проводити наступальні операції", - наголосили у Міноборони.

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