Силы обороны в июле поразили 14 мостов и десятки военных объектов РФ

В течение июля 2026 года Силы обороны Украины продолжали наносить удары по оперативному тылу и логистической инфраструктуре российских войск. Основными целями стали маршруты снабжения, объекты противовоздушной обороны, базы беспилотников, авиационная и топливная инфраструктура противника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Украины.

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"Основное внимание было сосредоточено на нарушении путей снабжения в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории временно оккупированного Крыма", — отметили в ведомстве.

Поражено 14 мостов и переправ

Одной из главных задач в июле было нарушение российской логистики. За месяц украинские военные нанесли удары по 14 железнодорожным и автомобильным мостам, путепроводам и понтонным переправам, которые российские войска использовали в военных целях.

В частности, в Донецкой области наносились удары по мостам через Малый Кальчик, Калку, Грузский Яланчик и Кальмиус, а также по переправам вблизи Новоекономического и Выселок.

В Луганской области целями стали железнодорожные мосты через реки Теплая и Северский Донец, а также путепровод в районе Довжанска.

В оккупированном Крыму украинские силы нанесли удары по железнодорожным мостам через Красногвардейский канал, вблизи Роздольного и Ички, а также по мосту "Сиваш" в районе Чонгара.

Также удары пришлись по автомобильному мосту через Генический пролив в Херсонской области, мосту вблизи Приморска в Запорожской области и мосту в районе Козиного в Курской области РФ.

В Минобороны отметили, что поражение транспортных артерий затрудняет переброску российских войск, вооружения и боеприпасов в районы боевых действий.

Украина ослабляет ПВО и РЭБ россиян

Отдельным направлением ударов в июле стали российские системы противовоздушной обороны, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

Среди пораженных объектов — ЗРК С-400 и РЛС "Небо-У" вблизи Керчи, ЗРК "Бук" в Запорожской области и "Панцирь-С2" вблизи Симферополя.

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Также были поражены РЛС "Буссоль-С", станция раннего обнаружения, комплексы РЭБ "Мурманск-БН" и "Поле-21", а также другие средства радиоэлектронной борьбы.

Уничтожение таких систем, по данным Минобороны, должно ослабить возможности российской армии контролировать воздушное пространство и создает дополнительные возможности для дальнейших ударов украинских сил.

Поражено более 10 пунктов управления БПЛА

Еще одним приоритетом стали российские беспилотные системы. В июле зафиксировано поражение более десяти пунктов управления БПЛА, баз подготовки и запуска дронов, а также мест дислокации операторов.

Украинские военные уничтожили наземные ретрансляторы для беспилотников "Герань" и "Гербера" в Крыму и в Херсонской области. Также были поражены ретрансляторы для БПЛА "Орион" на авиабазе "Джанкой".

На крымском аэродроме "Саки" повреждена инфраструктура и ангары. По данным Минобороны, в результате ударов были уничтожены или повреждены как минимум семь самолетов Су-30, Су-30СМ и Су-24.

На аэродроме "Гвардейское" были поражены два ангара с ударными беспилотниками "Шахед" и авиационным оборудованием.

Кроме того, в районе Межводного было поражено место базирования скоростных катеров, а в Керчи — сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк".

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В Луганской области украинские силы нанесли удар по складу БПЛА в районе Червонопоповки, а в Херсонской области — по координационному центру ФСБ РФ. Также в Евпатории был поражен производственный цех авиационного завода.

Удары по топливной инфраструктуре и складам

В июле украинские военные также атаковали объекты топливно-логистической инфраструктуры РФ.

В частности, были поражены нефтяной терминал "ТЕС-Терминал-1" в Керчи, нефтебаза в Шахтерске и объекты "Черноморнефтегаза" в Крыму. Также был нанесен удар по эшелону с топливом вблизи Токмака и по российскому танкеру в Черном море.

Кроме того, Силы обороны наносили удары по десяткам складов с боеприпасами и материально-техническими средствами.

"Комплексное поражение логистических маршрутов, систем ПВО и РЭБ, топливной инфраструктуры и военных складов постепенно снижает способность российских войск обеспечивать и проводить наступательные операции", — подчеркнули в Минобороны.

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