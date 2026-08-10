Силы обороны в июле поразили 14 мостов и десятки военных объектов РФ
В течение июля 2026 года Силы обороны Украины продолжали наносить удары по оперативному тылу и логистической инфраструктуре российских войск. Основными целями стали маршруты снабжения, объекты противовоздушной обороны, базы беспилотников, авиационная и топливная инфраструктура противника.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Украины.
"Основное внимание было сосредоточено на нарушении путей снабжения в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории временно оккупированного Крыма", — отметили в ведомстве.
Поражено 14 мостов и переправ
Одной из главных задач в июле было нарушение российской логистики. За месяц украинские военные нанесли удары по 14 железнодорожным и автомобильным мостам, путепроводам и понтонным переправам, которые российские войска использовали в военных целях.
В частности, в Донецкой области наносились удары по мостам через Малый Кальчик, Калку, Грузский Яланчик и Кальмиус, а также по переправам вблизи Новоекономического и Выселок.
В Луганской области целями стали железнодорожные мосты через реки Теплая и Северский Донец, а также путепровод в районе Довжанска.
В оккупированном Крыму украинские силы нанесли удары по железнодорожным мостам через Красногвардейский канал, вблизи Роздольного и Ички, а также по мосту "Сиваш" в районе Чонгара.
Также удары пришлись по автомобильному мосту через Генический пролив в Херсонской области, мосту вблизи Приморска в Запорожской области и мосту в районе Козиного в Курской области РФ.
В Минобороны отметили, что поражение транспортных артерий затрудняет переброску российских войск, вооружения и боеприпасов в районы боевых действий.
Украина ослабляет ПВО и РЭБ россиян
Отдельным направлением ударов в июле стали российские системы противовоздушной обороны, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.
Среди пораженных объектов — ЗРК С-400 и РЛС "Небо-У" вблизи Керчи, ЗРК "Бук" в Запорожской области и "Панцирь-С2" вблизи Симферополя.
Также были поражены РЛС "Буссоль-С", станция раннего обнаружения, комплексы РЭБ "Мурманск-БН" и "Поле-21", а также другие средства радиоэлектронной борьбы.
Уничтожение таких систем, по данным Минобороны, должно ослабить возможности российской армии контролировать воздушное пространство и создает дополнительные возможности для дальнейших ударов украинских сил.
Поражено более 10 пунктов управления БПЛА
Еще одним приоритетом стали российские беспилотные системы. В июле зафиксировано поражение более десяти пунктов управления БПЛА, баз подготовки и запуска дронов, а также мест дислокации операторов.
Украинские военные уничтожили наземные ретрансляторы для беспилотников "Герань" и "Гербера" в Крыму и в Херсонской области. Также были поражены ретрансляторы для БПЛА "Орион" на авиабазе "Джанкой".
На крымском аэродроме "Саки" повреждена инфраструктура и ангары. По данным Минобороны, в результате ударов были уничтожены или повреждены как минимум семь самолетов Су-30, Су-30СМ и Су-24.
На аэродроме "Гвардейское" были поражены два ангара с ударными беспилотниками "Шахед" и авиационным оборудованием.
Кроме того, в районе Межводного было поражено место базирования скоростных катеров, а в Керчи — сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк".
В Луганской области украинские силы нанесли удар по складу БПЛА в районе Червонопоповки, а в Херсонской области — по координационному центру ФСБ РФ. Также в Евпатории был поражен производственный цех авиационного завода.
Удары по топливной инфраструктуре и складам
В июле украинские военные также атаковали объекты топливно-логистической инфраструктуры РФ.
В частности, были поражены нефтяной терминал "ТЕС-Терминал-1" в Керчи, нефтебаза в Шахтерске и объекты "Черноморнефтегаза" в Крыму. Также был нанесен удар по эшелону с топливом вблизи Токмака и по российскому танкеру в Черном море.
Кроме того, Силы обороны наносили удары по десяткам складов с боеприпасами и материально-техническими средствами.
"Комплексное поражение логистических маршрутов, систем ПВО и РЭБ, топливной инфраструктуры и военных складов постепенно снижает способность российских войск обеспечивать и проводить наступательные операции", — подчеркнули в Минобороны.
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