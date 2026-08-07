Россия хочет защитить дороги от украинских дронов: на это будут тратить средства из ремонтного фонда, - российские СМИ

Российские власти планируют разрешить использовать средства, выделенные на ремонт автомобильных дорог, для защиты транспортной инфраструктуры от атак украинских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times. Соответствующий проект изменений в законодательство подготовило Министерство транспорта РФ по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Документ предусматривает внесение изменений в классификацию работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

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В пояснительной записке российское министерство прямо признает, что "объекты транспортной инфраструктуры, включая дороги и искусственные сооружения, подвергаются атакам беспилотных летательных аппаратов", что, по его утверждению, влияет на безопасность движения и жизнь граждан.

В случае принятия изменений региональные власти и владельцы автомобильных трасс смогут устанавливать на дорогах, мостах и других объектах инфраструктуры защитные конструкции от атак украинских беспилотников.

Как отмечает издание, такая защита уже применяется на практике. В апреле 2025 года правительство РФ утвердило правила защиты транспортной инфраструктуры от беспилотников, предусматривающие использование сетчатых ограждений, экранов, навесов, габионов и укрытий для гражданского населения.

Кроме того, в Белгородской области уже обустраивали так называемые "антидроновые коридоры" - конструкции из сеток, натянутых вдоль дорог.

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