Росія хоче захистити дороги від українських дронів: на це витрачатимуть кошти з ремонтного фонду, - росЗМІ

Російська влада планує дозволити використовувати кошти, виділені на ремонт автомобільних доріг, для захисту транспортної інфраструктури від атак українських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times. Відповідний проєкт змін до законодавства підготувало Міністерство транспорту РФ за дорученням віцепрем'єра Марата Хуснулліна. Документ передбачає внесення змін до класифікації робіт із капітального ремонту, ремонту та утримання автомобільних доріг.

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У пояснювальній записці російське міністерство прямо визнає, що "об'єкти транспортної інфраструктури, включаючи дороги та штучні споруди, піддаються атакам безпілотних літальних апаратів", що, за його твердженням, впливає на безпеку руху та життя громадян.

У разі ухвалення змін регіональна влада та власники автомобільних трас зможуть встановлювати на дорогах, мостах та інших об'єктах інфраструктури захисні конструкції від атак українських безпілотників.

Як зазначає видання, практика такого захисту вже застосовується. У квітні 2025 року уряд РФ затвердив правила захисту транспортної інфраструктури від безпілотників, які передбачають використання сітчастих огорож, екранів, навісів, габіонів та укриттів для цивільного населення.

Крім того, у Бєлгородській області вже облаштовували так звані "антидронові коридори" – конструкції із сіток, натягнутих уздовж доріг.

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