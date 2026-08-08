Зеленский о результатах 40-дневной операции против РФ: Я доволен, там впечатляющие потери

Президент Владимир Зеленский удовлетворен результатами 40-дневной операции по оказанию давления на РФ. По его словам, благодаря этой операции Сил обороны Украины ущерб, нанесенный российской логистике, составляет триллион рублей.

Об этом глава государства заявил в интервью телемарафону "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ.

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Колоссальные потери врага

"После того как они (россияне, - ред.) начали наносить удары по нашей логистике, мы нашли другую логистическую операцию и ответили им. Там впечатляющие потери – триллион рублей… Это была очень успешная операция украинских сил. Там и Вооруженные Силы, и ССО, и ГУР, и Служба безопасности, и Служба внешней разведки. Сегодня мы действуем объединенно, когда наносим удары на большие расстояния или даже средние удары", – сказал президент.

Отвечая на вопрос, доволен ли он результатами 40-дневной операции, президент сказал, что оценивает их положительно.

"Я доволен, безусловно. Наши логистические ответные меры - мы понимаем, сколько они потеряли, у них большие проблемы", - заявил глава государства.

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Военные цели и последствия для россиян

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина атакует исключительно военные объекты, тогда как Россия уже давно наносит удары по гражданским целям.

"Они позволяют себе уже давно не военные цели и должны знать, что Украина наносит удары по военным целям, но, если они будут продолжать, мы знаем все их слабые места. Логистика - слабое место не у украинцев, а слабое место у всех. Логистика - это жизнь, жизнедеятельность, привычки. У нас нормальной жизни, таких привычек нет с начала агрессии России. А Россия этого не ощущает. Безусловно, товар, который не доходит до обычного потребителя в России из-за недостатка логистики, понятно, что люди в России будут это ощущать", - сказал президент.

Предупреждение для Москвы

Он предостерег Москву от дальнейших ударов по украинской логистике.

"Я бы не советовал России продолжать наносить удары по украинской логистике, потому что мы четко изучили, что такое логистика России", - добавил президент.

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