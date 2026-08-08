Многие в мире не хотят, чтобы Украина обладала собственной баллистической системой, - Зеленский

Украина вынуждена преодолевать сопротивление и бороться за развитие собственных баллистических и противоракетных систем, поскольку появление нового игрока на рынке создает конкуренцию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ.

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Конкуренция на мировом рынке

"Многие не хотят, чтобы у нас в Украине была своя баллистика. Безусловно, Россия - номер один. Но и в мире не так много людей и компаний, которые хотят такого конкурента. Понимаете, что такое баллистика в Украине? Понимаете, что такое своя баллистическая ракета? Или своя противоракетная?", - отметил он.

Дефицит европейских систем

Глава государства напомнил, что на европейском континенте пока нет собственной системы ПВО, способной сбивать баллистические ракеты.

"Очень сильные NASAMS, которые Норвегия производит совместно с Соединёнными Штатами Америки. Очень сильные IRIS-T, где главную роль играют немцы. Очень сильные SAMP/T, где лидируют французы в партнёрстве с Италией, и там, по-моему, также существует какое-то партнерство с США. В принципе, эти системы, которые я вам называю, компании, эти соответствующие компании с долгой историей, это очень сильные компании, вот их 2, 3, 4 на весь европейский континент. И появляется Украина", - сказал Зеленский.

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Влияние бизнес-интересов

В то же время он подчеркнул, что это не означает противодействия со стороны партнеров Украины - они продолжают поддерживать Киев. Однако наряду с политикой и общими ценностями существуют также экономические и бизнес-интересы.

"Есть еще деньги, есть бизнес. Поэтому нужно все выгрызать и за все нужно бороться", - подытожил президент.

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