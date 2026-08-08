Багато хто у світі не хоче, щоб Україна мала власну балістику, - Зеленський

Україна змушена долати спротив та виборювати розвиток власних балістичних і антибалістичних ракет, оскільки поява нового гравця на ринку створює конкуренцію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Конкуренція на світовому ринку

"Багато хто не хоче, щоб у нас в Україні була своя балістика. Безумовно, Росія номер один. Але і в світі не дуже багато людей і компаній, які хочуть такого конкурента. Розумієте, що таке балістика в Україні? Розумієте, що таке своя балістична ракета? Або своя антибалістична?", - зазначив він.

Дефіцит європейських систем

Глава держави нагадав, що на європейському континенті наразі немає власної системи ППО, здатної збивати балістику.

"Дуже сильні NASAMS, які Норвегія робить разом зі Сполученими Штатами Америки. Дуже сильні IRIS-T, там де німці головні. Дуже сильні SAMP/Т, там де французи і в партнерстві з Італією, і там також є якесь, мені здається, і партнерство зі США. В принципі, ці системи, які я вам називаю, компанії, ці відповідні компанії з довгою історією, це дуже сильні компанії, ось їх 2, 3, 4 на весь європейський континент. І з'являється Україна",- сказав Зеленський.

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Вплив бізнес-інтересів

Водночас він наголосив, що це не означає протидії з боку партнерів України - вони продовжують підтримувати Київ. Однак поряд з політикою та спільними цінностями існують також економічні і бізнесові інтереси.

"Є ще гроші, є бізнес. Тому треба все вигризати і за все треба боротися", - підсумував президент.

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