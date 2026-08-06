Програма FREYJA - в активній роботі, до неї вже долучилися 10 країн, - Зеленський. ВIДЕО

Програма спільної європейської антибалістичної системи FREYJA – вже перебуває в активній роботі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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FREYJA вже в активній роботі

"Наша програма FREYJA – спільної європейської антибалістичної системи – вже в активній роботі. Десять країн є, будуть ще приєднуватись наші партнери. Ті партнери, які можуть реально підтримати. Вже про це ми домовилися. Я вдячний усім компаніям, які готові працювати в рамках Антибалістичної коаліції. Це провідні європейські компанії", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна спроможна зробити свою ракету й пускову, партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи: радари, сенсори, інше, що потрібно.

"Всім в Європі дуже допоможе своя і дійсно масштабна антибалістична програма", - додав він.

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Реальний результат

"Сьогодні ми детально пройшли по тому, що ще потрібно – які кроки від нашої держави, що від наших партнерів, – щоб українські виробники зброї, українські розробники могли забезпечити реальний результат. Мінімум країн світу зробили такий антибалістичний проєкт для себе. Україна повинна приєднатись до цього кола держав. Всі умови для цього ми створюємо. Інші робили десятиліттями свої розробки. Україна повинна зробити максимально швидко, і вже щоб на рубежі 26–27-го років були конкретні результати", - зазначив Зеленський.

За словами президента Україна працює і для того, щоб у нас були власні балістичні ракети. Випробування показали хороші перспективи. Треба зробити це реальною зброєю.

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