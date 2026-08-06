Программа FREYJA — в активной работе, к ней уже присоединились 10 стран, — Зеленский. ВИДЕО

Программа совместной европейской противоракетной системы FREYJA уже находится в стадии активной реализации.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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FREYJA уже в активной работе

"Наша программа FREYJA — совместная европейская противоракетная система — уже активно работает. В ней участвуют десять стран, и к нам будут присоединяться еще наши партнеры. Те партнеры, которые могут реально оказать поддержку. Об этом мы уже договорились. Я благодарен всем компаниям, которые готовы работать в рамках Антибаллистической коалиции. Это ведущие европейские компании", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина способна изготовить свою ракету и пусковую установку, а партнеры обеспечат необходимые компоненты и критически важные элементы: радары, датчики и прочее необходимое оборудование.

"Всем в Европе очень поможет своя и действительно масштабная антибаллистическая программа", — добавил он.

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Реальный результат

"Сегодня мы подробно рассмотрели, что еще необходимо — какие шаги со стороны нашего государства, какие со стороны наших партнеров, — чтобы украинские производители оружия и украинские разработчики могли обеспечить реальный результат. Лишь немногие страны мира реализовали подобный противоракетный проект для себя. Украина должна присоединиться к этому кругу государств. Все условия для этого мы создаем. Другие десятилетиями вели свои разработки. Украина должна сделать это максимально быстро, и уже к рубежу 2026–2027 годов должны быть конкретные результаты", — отметил Зеленский.

По словам президента, Украина работает и над тем, чтобы у нас были собственные баллистические ракеты. Испытания показали хорошие перспективы. Нужно превратить их в реальное оружие.

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