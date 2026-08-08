Зеленський про результати 40-денної операції проти РФ: Я задоволений, там вражаючі втрати

Президент Володимир Зеленський задоволений результатами 40-денної операції впливу на РФ. За його словами, завдяки цій операції Сил оборони України збитки для російської логістики становлять трильйон рублів.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю телемарафону Єдині новини, інформує Цензор.НЕТ.

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Колосальні збитки ворога

"Після того як вони (росіяни, - ред.) почали бити по нашій логістиці, ми знайшли іншу логістичну операцію і їм відповіли. Там вражаючі втрати – трильйон рублів… Це була дуже успішна операція українських сил. Там і Збройні Сили, і ССО, і ГУР, і Служба безпеки, і Служба зовнішньої розвідки. Сьогодні ми діємо об'єднано, коли виконуємо далекобійні або навіть мідлстрайки", - сказав президент.

Відповідаючи на питання, чи задоволений він результатами 40-денної операції, президент сказав, що оцінює їх позитивно.

"Я задоволений, безумовно. Логістичні наші відповіді – ми розуміємо, скільки вони втратили, у них великі проблеми", - заявив глава держави.

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Військові цілі та наслідки для росіян

Крім того, Зеленський зазначив, що Україна атакує виключно військові об'єкти, тоді як Росія вже давно завдає ударів по цивільних цілях.

"Вони дозволяють собі вже давно не військові цілі і повинні знати, що Україна б'є по військових цілях, але, якщо вони будуть продовжувати, ми розуміємо всі їх слабкі місця. Логістика – слабке місце не в українців, а слабке місце у всіх. Логістика – це про життя, життєдіяльність, про звички. У нас нормального життя, такої звички немає з початку агресії Росії. А Росія це не відчуває. Безумовно, товар, який не доходить до звичайного споживача в Росії через брак логістики, зрозуміло, що люди в Росії будуть відчувати", - сказав президент.

Попередження для Москви

Він застеріг Москву від подальших ударів по українській логістиці.

"Я б не радив Росії продовжувати бити українську логістику, тому що ми чітко вивчили, що таке логістика Росії", - додав президент.

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