Гарантии безопасности от США очень сильны: если Путин снова вторгнется, Америка будет воевать за нас, - Зеленский
Гарантии безопасности со стороны США, которые Украина получит после окончания войны, будут очень весомыми.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сильные гарантии
"Гарантии США, наши договоренности - это очень сильные гарантии. В чем их суть? Гарантии Соединенных Штатов Америки получит Украина после окончания войны. И это очень важный момент. А какие это гарантии? Мы обсуждали детали и т. д. Но если Путин продолжит агрессию, Америка вступится и будет воевать за нас, будет делать то же самое, что сейчас на Ближнем Востоке", - рассказал Зеленский.
Прекращение огня нужно обеим сторонам
Он подчеркнул, что прекращение огня нужно обеим сторонам, поскольку никто не знает, чем она закончится.
По словам президента, если Украина будет стоять как сильное государство, тогда Путин ничего не сможет сделать с нашей страной и не сможет её сломить.
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