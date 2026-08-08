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Новости Гарантии безопасности для Украины
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Гарантии безопасности от США очень сильны: если Путин снова вторгнется, Америка будет воевать за нас, - Зеленский

Зеленский о гарантиях безопасности со стороны США

Гарантии безопасности со стороны США, которые Украина получит после окончания войны, будут очень весомыми.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Сильные гарантии 

"Гарантии США, наши договоренности - это очень сильные гарантии. В чем их суть? Гарантии Соединенных Штатов Америки получит Украина после окончания войны. И это очень важный момент. А какие это гарантии? Мы обсуждали детали и т. д. Но если Путин продолжит агрессию, Америка вступится и будет воевать за нас, будет делать то же самое, что сейчас на Ближнем Востоке", - рассказал Зеленский.

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Прекращение огня нужно обеим сторонам

Он подчеркнул, что прекращение огня нужно обеим сторонам, поскольку никто не знает, чем она закончится.

По словам президента, если Украина будет стоять как сильное государство, тогда Путин ничего не сможет сделать с нашей страной и не сможет её сломить.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25477) США (30301) гарантии безопасности (466)
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Топ комментарии
+36
Ти вкурене в хлам?🤦 Америка спить і баче що вони будуть за Україну воювати 🤦, за папірець віддали ядерну зброю ..
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08.08.2026 23:26 Ответить
+33
Де це написано? Хто ратифікував? Я регулярно читаю CNN, так там прямо було написано, що думка про те, що американці будуть воювати за Україну вважається немислімим бредом. Американці скриплять зубами, навіть коли захищають ЕВРЕЇВ! Ніхто воювати за нас проти ядерної (!) держави не буде! Зеля після потужного занюха путає реальність зі своїм пріходом.
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08.08.2026 23:29 Ответить
+32
Якийсь "потужний" набір випадкових слів... Хоча, для глядачів "телемарафону", можливо і зайде.
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08.08.2026 23:22 Ответить

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