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Новини Гарантії безпеки для України
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Гарантії безпеки від США дуже сильні: якщо Путін знову вторгнеться, Америка воюватиме за нас, - Зеленський

Зеленський про гарантії безпеки від США

Гарантії безпеки від США, які Україна матиме після закінчення війни, є дуже сильними.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Сильні гарантії 

"Гарантії США, наші домовленості, це дуже сильні гарантії. В чому їх зміст? Гарантії Сполучених Штатів Америки буде мати Україна після закінчення війни. І це дуже важливий момент.А які це гарантії? Ми проговорювали деталі, тощо. Але якщо Путін продовжить агресію, Америка вступиться воювати за нас, буде робити те саме, що зараз на Близькому Сході", - розповів Зеленський.

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Припинення вогню потрібно обом сторонам

Він наголосив, що обом сторонам потрібно припинення вогню, оскільки ніхто не знаю, як вона закінчиться.

За словами президента, якщо Україна стоятиме як сильна держава, тоді Путін нічого не зможе зробити з нашої країною в не зможе її зламати.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26626) США (22413) гарантії безпеки (467)
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Топ коментарі
+37
Ти вкурене в хлам?🤦 Америка спить і баче що вони будуть за Україну воювати 🤦, за папірець віддали ядерну зброю ..
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08.08.2026 23:26 Відповісти
+33
Де це написано? Хто ратифікував? Я регулярно читаю CNN, так там прямо було написано, що думка про те, що американці будуть воювати за Україну вважається немислімим бредом. Американці скриплять зубами, навіть коли захищають ЕВРЕЇВ! Ніхто воювати за нас проти ядерної (!) держави не буде! Зеля після потужного занюха путає реальність зі своїм пріходом.
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08.08.2026 23:29 Відповісти
+32
Якийсь "потужний" набір випадкових слів... Хоча, для глядачів "телемарафону", можливо і зайде.
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08.08.2026 23:22 Відповісти

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