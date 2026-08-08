Гарантії безпеки від США дуже сильні: якщо Путін знову вторгнеться, Америка воюватиме за нас, - Зеленський

Гарантії безпеки від США, які Україна матиме після закінчення війни, є дуже сильними.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Сильні гарантії

"Гарантії США, наші домовленості, це дуже сильні гарантії. В чому їх зміст? Гарантії Сполучених Штатів Америки буде мати Україна після закінчення війни. І це дуже важливий момент.А які це гарантії? Ми проговорювали деталі, тощо. Але якщо Путін продовжить агресію, Америка вступиться воювати за нас, буде робити те саме, що зараз на Близькому Сході", - розповів Зеленський.

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Припинення вогню потрібно обом сторонам

Він наголосив, що обом сторонам потрібно припинення вогню, оскільки ніхто не знаю, як вона закінчиться.

За словами президента, якщо Україна стоятиме як сильна держава, тоді Путін нічого не зможе зробити з нашої країною в не зможе її зламати.

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