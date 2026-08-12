Новороссийск остался без холодной и горячей воды после атаки дронов

В российском Новороссийске после атаки беспилотников были повреждены магистральные трубопроводы холодного водоснабжения. В результате город остался без холодной и горячей воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Автономную теплоэнергетическую компанию (АТЕК) Новороссийска.

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По данным компании, повреждение магистральных трубопроводов привело к полной остановке подачи холодной воды.

Из-за её отсутствия коммунальщики также были вынуждены прекратить горячее водоснабжение по всему Новороссийску. В АТЕК пояснили, что холодная вода необходима для стабильной и безопасной работы теплоэнергетического оборудования.

Воду восстановят не скоро

Российская компания не назвала конкретных сроков возобновления водоснабжения. Жителям города заявили, что подачу горячей воды возобновят после "появления технической возможности для запуска оборудования".

Удар по Новороссийску

Напомним, в ночь на 12 августа Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам РФ в Новороссийске с применением ракет "Нептун" и дронов "Паляниця".

После атаки также прекратил работу российский зерновой терминал в Новороссийске. Владелец объекта подтвердил повреждения.

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