НПЗ в Орске приостановил работу после ударов БПЛА, - Reuters

Российский нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" приостановил переработку 11 августа после пожара, возникшего в результате атаки украинских БПЛА.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли, передает Цензор.НЕТ.

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Собеседники сообщили, что дрон повредил некоторые нефтеперерабатывающие установки завода.

Проектная мощность НПЗ в Орске составляет 5,76 млн тонн нефти в год, или около 115 200 баррелей в сутки.

В 2024 году предприятие переработало 4,2 млн тонн нефти, произведя 1,8 млн тонн дизельного топлива, 600 000 тонн бензина, 500 000 тонн битума и 200 000 тонн мазута.

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Что этому предшествовало?

В ночь на 11 августа в Воронежской области России произошел масштабный пожар на территории логистического комплекса Wildberries. Перед возгоранием местные жители сообщали о взрывах.

Впоследствии командующий СБС подтвердил поражение Wildberries в Воронеже.

Также сообщалось, что утром 11 августа в российском Орске Оренбургской области после атаки произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез". Местные жители сообщили о взрывах.

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по НПЗ "Орскнефтеоргсинтез".

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