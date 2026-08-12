НПЗ в Орске приостановил работу после ударов БПЛА, - Reuters
Российский нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" приостановил переработку 11 августа после пожара, возникшего в результате атаки украинских БПЛА.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли, передает Цензор.НЕТ.
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Собеседники сообщили, что дрон повредил некоторые нефтеперерабатывающие установки завода.
Проектная мощность НПЗ в Орске составляет 5,76 млн тонн нефти в год, или около 115 200 баррелей в сутки.
В 2024 году предприятие переработало 4,2 млн тонн нефти, произведя 1,8 млн тонн дизельного топлива, 600 000 тонн бензина, 500 000 тонн битума и 200 000 тонн мазута.
Что этому предшествовало?
- В ночь на 11 августа в Воронежской области России произошел масштабный пожар на территории логистического комплекса Wildberries. Перед возгоранием местные жители сообщали о взрывах.
- Впоследствии командующий СБС подтвердил поражение Wildberries в Воронеже.
Также сообщалось, что утром 11 августа в российском Орске Оренбургской области после атаки произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез". Местные жители сообщили о взрывах.
В Генштабе ВСУ подтвердили удар по НПЗ "Орскнефтеоргсинтез".
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