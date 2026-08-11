Более чем в 1900 км от Украины: в Орске после атаки вспыхнул пожар на НПЗ. ФОТО
Утром 11 августа в российском Орске Оренбургской области после атаки произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез". Местные жители сообщили о взрывах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-каналы.
По данным мониторинговых ресурсов, под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез".
После взрывов на территории предприятия вспыхнул сильный пожар. В сети начали распространяться кадры, на которых видно масштабное возгорание.
Информация о причинах взрывов, возможных повреждениях и пострадавших в настоящее время уточняется.
Предыдущие атаки
29 апреля и в ночь на 30 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по важным объектам противника. В частности, под ударом оказался завод "Орскнефтеоргсинтез".
11 ноября 2025 года беспилотники также атаковали этотнефтеперерабатывающий завод. Тогда на территории предприятия прогремели как минимум 4 взрыва, после чего возникло задымление.
Кроме того, беспилотники атаковали предприятие и 3 октября.
Что известно о предприятии?
"Орскнефтеоргсинтез" (Орский НПЗ) — крупный нефтеперерабатывающий завод в городе Орск Оренбургской области РФ.
Мощность — около 5,8–6,0 млн тонн нефти в год по современным отраслевым данным; в более старых источниках встречается показатель 6,6 млн тонн.
Завод располагает установками первичной переработки, каталитического риформинга, гидроочистки, изомеризации и гидрокрекинга. Комплекс гидрокрекинга был запущен в 2018 году.
Предприятие выпускает широкий спектр нефтепродуктов:
- бензин;
- дизельное топливо;
- реактивное топливо;
- мазут;
- битум;
- смазочные материалы и базовые масла;
- прочие нефтепродукты.
Завод способен производить около 30 видов продукции.
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