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Новости Фото Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Более чем в 1900 км от Украины: в Орске после атаки вспыхнул пожар на НПЗ. ФОТО

Утром 11 августа в российском Орске Оренбургской области после атаки произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез". Местные жители сообщили о взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-каналы.

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По данным мониторинговых ресурсов, под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез".

После взрывов на территории предприятия вспыхнул сильный пожар. В сети начали распространяться кадры, на которых видно масштабное возгорание.

Информация о причинах взрывов, возможных повреждениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

В Орске после взрывов горит нефтеперерабатывающий завод
В Орске после взрывов горит нефтеперерабатывающий завод

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Предыдущие атаки

29 апреля и в ночь на 30 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по важным объектам противника. В частности, под ударом оказался завод "Орскнефтеоргсинтез".

11 ноября 2025 года беспилотники также атаковали этотнефтеперерабатывающий завод. Тогда на территории предприятия прогремели как минимум 4 взрыва, после чего возникло задымление.

Кроме того, беспилотники атаковали предприятие и 3 октября.

Что известно о предприятии?

"Орскнефтеоргсинтез" (Орский НПЗ) — крупный нефтеперерабатывающий завод в городе Орск Оренбургской области РФ.

Мощность — около 5,8–6,0 млн тонн нефти в год по современным отраслевым данным; в более старых источниках встречается показатель 6,6 млн тонн.

Завод располагает установками первичной переработки, каталитического риформинга, гидроочистки, изомеризации и гидрокрекинга. Комплекс гидрокрекинга был запущен в 2018 году.

Предприятие выпускает широкий спектр нефтепродуктов:

  • бензин;
  • дизельное топливо;
  • реактивное топливо;
  • мазут;
  • битум;
  • смазочные материалы и базовые масла;
  • прочие нефтепродукты.

Завод способен производить около 30 видов продукции.

Автор: 

НПЗ (649) Оренбург (5)
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