В Хабаровском крае вспыхнул пожар на НПЗ "Роснефти". ВИДЕО

Утром 11 августа в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края России произошел пожар на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем российской нефтяной компании "Роснефть".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговый проект Astra.

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Первые сообщения о возгорании на территории ООО "РН-Комсомольский НПЗ" начали поступать около 11:00 по местному времени.

Причина пожара пока неизвестна. Информации о возможных пострадавших или масштабах повреждений предприятия пока нет.

Комсомольский НПЗ расположен в Комсомольске-на-Амуре, примерно в 6500 километрах от границы с Украиной.

Что известно об этом НПЗ?

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (РН-Комсомольский НПЗ) расположен в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровский край РФ. Предприятие входит в структуру российской нефтяной компании "Роснефть".

Проектная мощность предприятия — примерно 8 млн тонн нефти в год.

Завод перерабатывает нефть и производит, в частности:

автомобильный бензин;

дизельное топливо;

авиационное/реактивное топливо;

мазут;

нефть и другие нефтепродукты.

Продукция поставляется на Дальний Восток РФ, а часть может экспортироваться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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