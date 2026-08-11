В Хабаровском крае вспыхнул пожар на НПЗ "Роснефти". ВИДЕО
Утром 11 августа в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края России произошел пожар на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем российской нефтяной компании "Роснефть".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговый проект Astra.
Первые сообщения о возгорании на территории ООО "РН-Комсомольский НПЗ" начали поступать около 11:00 по местному времени.
Причина пожара пока неизвестна. Информации о возможных пострадавших или масштабах повреждений предприятия пока нет.
Комсомольский НПЗ расположен в Комсомольске-на-Амуре, примерно в 6500 километрах от границы с Украиной.
Что известно об этом НПЗ?
Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (РН-Комсомольский НПЗ) расположен в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровский край РФ. Предприятие входит в структуру российской нефтяной компании "Роснефть".
Проектная мощность предприятия — примерно 8 млн тонн нефти в год.
Завод перерабатывает нефть и производит, в частности:
- автомобильный бензин;
- дизельное топливо;
- авиационное/реактивное топливо;
- мазут;
- нефть и другие нефтепродукты.
Продукция поставляется на Дальний Восток РФ, а часть может экспортироваться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
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