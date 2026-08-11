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В Хабаровском крае вспыхнул пожар на НПЗ "Роснефти". ВИДЕО

Утром 11 августа в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края России произошел пожар на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем российской нефтяной компании "Роснефть".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговый проект Astra.

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Первые сообщения о возгорании на территории ООО "РН-Комсомольский НПЗ" начали поступать около 11:00 по местному времени.

Причина пожара пока неизвестна. Информации о возможных пострадавших или масштабах повреждений предприятия пока нет.

Комсомольский НПЗ расположен в Комсомольске-на-Амуре, примерно в 6500 километрах от границы с Украиной.

Что известно об этом НПЗ?

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (РН-Комсомольский НПЗ) расположен в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровский край РФ. Предприятие входит в структуру российской нефтяной компании "Роснефть".

Проектная мощность предприятия — примерно 8 млн тонн нефти в год.

Завод перерабатывает нефть и производит, в частности:

  • автомобильный бензин;
  • дизельное топливо;
  • авиационное/реактивное топливо;
  • мазут;
  • нефть и другие нефтепродукты.

Продукция поставляется на Дальний Восток РФ, а часть может экспортироваться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Автор: 

НПЗ (649) Хабаровск (14)
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Топ комментарии
+6
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11.08.2026 07:15 Ответить
+5
Нас там нєт! То всьо китайські ополчєнці зробили.
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11.08.2026 07:18 Ответить
+4
Це добре.
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11.08.2026 07:08 Ответить

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