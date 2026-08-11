У Хабаровському краї спалахнула пожежа на НПЗ "Роснефти". ВIДЕО
Уранці 11 серпня в Комсомольську-на-Амурі Хабаровського краю Росії сталася пожежа на Комсомольському нафтопереробному заводі, що належить російській нафтовій компанії "Роснефть".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторинговий проєкт Astra.
Перші повідомлення про займання на території ТОВ "РН-Комсомольський НПЗ" почали надходити близько 11:00 за місцевим часом.
Причина пожежі наразі невідома. Інформації про можливі постраждалих або масштаби пошкоджень підприємства поки немає.
Комсомольський НПЗ розташований у Комсомольську-на-Амурі, приблизно за 6500 кілометрів від кордону України.
Що відомо про цей НПЗ?
Комсомольський нафтопереробний завод (РН-Комсомольський НПЗ) розташований у Комсомольську-на-Амурі, Хабаровський край РФ. Підприємство входить до структури російської нафтової компанії Роснефть.
Проєктна потужність підприємства - приблизно 8 млн тонн нафти на рік.
Завод переробляє нафту та виробляє, зокрема:
- автомобільний бензин;
- дизельне паливо;
- авіаційне/реактивне паливо;
- мазут;
- нафту та інші нафтопродукти.
Продукція постачається на Далекий Схід РФ, а частина може експортуватися до країн Азійсько-Тихоокеанського регіону.
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