У Хабаровському краї спалахнула пожежа на НПЗ "Роснефти". ВIДЕО

Уранці 11 серпня в Комсомольську-на-Амурі Хабаровського краю Росії сталася пожежа на Комсомольському нафтопереробному заводі, що належить російській нафтовій компанії "Роснефть".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторинговий проєкт Astra.

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Перші повідомлення про займання на території ТОВ "РН-Комсомольський НПЗ" почали надходити близько 11:00 за місцевим часом.

Причина пожежі наразі невідома. Інформації про можливі постраждалих або масштаби пошкоджень підприємства поки немає.

Комсомольський НПЗ розташований у Комсомольську-на-Амурі, приблизно за 6500 кілометрів від кордону України.

Що відомо про цей НПЗ?

Комсомольський нафтопереробний завод (РН-Комсомольський НПЗ) розташований у Комсомольську-на-Амурі, Хабаровський край РФ. Підприємство входить до структури російської нафтової компанії Роснефть.

Проєктна потужність підприємства - приблизно 8 млн тонн нафти на рік.

Завод переробляє нафту та виробляє, зокрема:

автомобільний бензин;

дизельне паливо;

авіаційне/реактивне паливо;

мазут;

нафту та інші нафтопродукти.

Продукція постачається на Далекий Схід РФ, а частина може експортуватися до країн Азійсько-Тихоокеанського регіону.

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