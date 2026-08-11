За понад 1900 км від України: в Орську після атаки спалахнула пожежа на НПЗ. ФОТО

Зранку 11 серпня У російському Орську Оренбурзької області після атаки сталася пожежа на території нафтопереробного заводу "Орскнефтеоргсинтез". Місцеві жителі заявили про вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-канали.

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За даними моніторингових ресурсів, під атакою опинився нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез".

Після вибухів на території підприємства спалахнула сильна пожежа. В мережі почали поширюватися кадри, на яких видно масштабне займання.

Інформація про причини вибухів, можливі пошкодження та постраждалих наразі уточнюється.





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29 квітня та в ніч на 30 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об’єктах противника. Зокрема під ударом опинився завод "Орскнефтеоргсинтез".

11 листопада 2025 року безпілотники також атакували цей нафтопереробний завод. Тоді території підприємства пролунало щонайменше 4 вибухи, після чого виникло задимлення.

Крім того, безпілотники атакували підприємство і 3 жовтня.

Що відомо про підприємство?

"Орскнефтеоргсинтез" (Орський НПЗ) - великий нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбурзької області РФ.

Потужність - близько 5,8–6,0 млн тонн нафти на рік за сучасними галузевими даними; у старіших джерелах зустрічається показник 6,6 млн тонн.

Завод має установки первинної переробки, каталітичного риформінгу, гідроочищення, ізомеризації та гідрокрекінгу. Комплекс гідрокрекінгу запустили у 2018 році.

Підприємство випускає широкий спектр нафтопродуктів:

бензин;

дизельне паливо;

реактивне паливо;

мазут;

бітум;

мастила та базові оливи;

інші нафтопродукти.

Завод здатний виробляти близько 30 видів продукції.