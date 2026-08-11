НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" был поражен Силами обороны, зафиксирован пожар, - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 11 августа нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Предприятие является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Оренбургской области и имеет важное значение для топливно-энергетического сектора России.

"Мощность завода составляет около 6 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты.



Зафиксирован пожар. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - говорится в сообщении.

Смотрите также: В Хабаровском крае вспыхнул пожар на НПЗ "Роснефти". ВИДЕО

Что предшествовало?

В ночь на 11 августа в Воронежской области России произошел масштабный пожар на территории логистического комплекса Wildberries. Перед возгоранием местные жители сообщали о взрывах.

Впоследствии командующий СБС подтвердил поражение Wildberries в Воронеже.

Также сообщалось, что утром 11 августа в российском Орске Оренбургской области после атаки произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез". Местные жители заявили о взрывах.

Читайте: Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", вертолетам Ми-28 и Ми-17 и другим объектам противника, - Генштаб