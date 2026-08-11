НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" был поражен Силами обороны, зафиксирован пожар, - Генштаб
Силы обороны Украины в ночь на 11 августа нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Предприятие является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Оренбургской области и имеет важное значение для топливно-энергетического сектора России.
"Мощность завода составляет около 6 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты.
Зафиксирован пожар. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- В ночь на 11 августа в Воронежской области России произошел масштабный пожар на территории логистического комплекса Wildberries. Перед возгоранием местные жители сообщали о взрывах.
- Впоследствии командующий СБС подтвердил поражение Wildberries в Воронеже.
Также сообщалось, что утром 11 августа в российском Орске Оренбургской области после атаки произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез". Местные жители заявили о взрывах.
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