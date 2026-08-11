НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" уразили Сили оборони, зафіксовано пожежу, - Генштаб
Сили оборони України в ніч на 11 серпня уразили уразили нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбурзькій області РФ.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Підприємство є одним із найбільших нафтопереробних заводів Оренбурзької області та важливим для паливно-енергетичного сектору Росії.
"Потужність заводу становить близько 6 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти.
Зафіксовано пожежу. Масштаби завданих збитків уточнюються", - йдетьтся в повідомленні.
Що передувало?
- У ніч на 11 серпня у Воронезькій області Росії сталася масштабна пожежа на території логістичного комплексу Wildberries. Перед займанням місцеві жителі повідомляли про вибухи.
- Згодом командувач СБС підтвердив ураження Wildberries у Воронежі.
Також повідомлялось, що зранку 11 серпня У російському Орську Оренбурзької області після атаки сталася пожежа на території нафтопереробного заводу "Орскнефтеоргсинтез". Місцеві жителі заявили про вибухи.
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