НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" уразили Сили оборони, зафіксовано пожежу, - Генштаб

Сили оборони України в ніч на 11 серпня уразили уразили нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбурзькій області РФ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Підприємство є одним із найбільших нафтопереробних заводів Оренбурзької області та важливим для паливно-енергетичного сектору Росії.

"Потужність заводу становить близько 6 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти.



Зафіксовано пожежу. Масштаби завданих збитків уточнюються", - йдетьтся в повідомленні.

Також дивіться: У Хабаровському краї спалахнула пожежа на НПЗ "Роснефти". ВIДЕО

Що передувало?

У ніч на 11 серпня у Воронезькій області Росії сталася масштабна пожежа на території логістичного комплексу Wildberries. Перед займанням місцеві жителі повідомляли про вибухи.

Згодом командувач СБС підтвердив ураження Wildberries у Воронежі.

Також повідомлялось, що зранку 11 серпня У російському Орську Оренбурзької області після атаки сталася пожежа на території нафтопереробного заводу "Орскнефтеоргсинтез". Місцеві жителі заявили про вибухи.

Читайте: Сили оборони уразили НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", вертольоти Мі-28 та Мі-17 та інші об’єкти ворога, - Генштаб