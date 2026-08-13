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В Башкортостане поражен крупный нефтеперерабатывающий комплекс РФ. ФОТО

Силы обороны Украины нанесли удар по крупному нефтеперерабатывающему комплексу РФ "Газпром нефтехим Салават" (Башкортостан). Комплекс объединяет нефтеперерабатывающее, химическое и газохимическое производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

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Местные жители утром 13 августа сообщили о дыме со стороны предприятия. Ранее в республике объявлялась угроза беспилотных летательных аппаратов.

Силы обороны нанесли удар
Силы обороны нанесли удар
Силы обороны нанесли удар

"Газпром нефтехим Салават": что известно?

"Газпром нефтехим Салават" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России, расположенный в городе Салават, Башкортостан.

  • Входит в структуру "Газпрома".
  • Комплекс работает с 1948 года и объединяет нефтеперерабатывающий, газохимический заводы и завод "Мономер".
  • Проектная мощность - около 10 млн тонн нефти в год. В то же время фактический объем переработки в последние годы был ниже: например, в 2022 году - около 6,8 млн тонн.
  • Производит бензин, дизельное и авиационное топливо, битум, смазочные материалы, полиэтилен, аммиак, метанол, бутиловые спирты и другую нефтехимическую продукцию.

Это не просто НПЗ. Предприятие имеет полный цикл переработки углеводородного сырья и сочетает нефтепереработку с крупным нефтехимическим производством. Поэтому его работа важна как для топливного рынка РФ, так и для производства химической продукции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НПЗ в Орске приостановил работу после ударов БПЛА, - Reuters

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НПЗ (653) Удары по РФ (1159) Башкортостан (15)
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Топ комментарии
+4
Нє вєлєно племені 73% про це знати, Вождь буде незадоволений. Всі мають радіти зі спущеної для них інформації, що їх Лідор дуже Потужний і герой. Цей димок має перекрити всі сьогодні руйнування в Запоріжжі, Херсоні, Сумах, Харкові, Дніпропетровській і Миколаївських областях. І ваще, якби не Потужний, то вже давно б були під кацапом. Я правильно написав 73%? Балістика полетить на москву відразу у вересні, чи буде як з 3000 крилатих ракет у 2025 році?
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13.08.2026 08:16 Ответить
+2
Бачу трохи диму ... питання - а військових заводів в Башкортостані вже не залишилось , що треба бити саме по НПЗ?!
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13.08.2026 08:05 Ответить
+2
Холопам русні башкірам мабуть до смаку.
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13.08.2026 08:07 Ответить

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