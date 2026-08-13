В Башкортостане поражен крупный нефтеперерабатывающий комплекс РФ. ФОТО

Силы обороны Украины нанесли удар по крупному нефтеперерабатывающему комплексу РФ "Газпром нефтехим Салават" (Башкортостан). Комплекс объединяет нефтеперерабатывающее, химическое и газохимическое производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

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Местные жители утром 13 августа сообщили о дыме со стороны предприятия. Ранее в республике объявлялась угроза беспилотных летательных аппаратов.







"Газпром нефтехим Салават": что известно?

"Газпром нефтехим Салават" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России, расположенный в городе Салават, Башкортостан.

Входит в структуру "Газпрома".

Комплекс работает с 1948 года и объединяет нефтеперерабатывающий, газохимический заводы и завод "Мономер".

Проектная мощность - около 10 млн тонн нефти в год. В то же время фактический объем переработки в последние годы был ниже: например, в 2022 году - около 6,8 млн тонн.

Производит бензин, дизельное и авиационное топливо, битум, смазочные материалы, полиэтилен, аммиак, метанол, бутиловые спирты и другую нефтехимическую продукцию.

Это не просто НПЗ. Предприятие имеет полный цикл переработки углеводородного сырья и сочетает нефтепереработку с крупным нефтехимическим производством. Поэтому его работа важна как для топливного рынка РФ, так и для производства химической продукции.

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