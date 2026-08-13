У Росії оцінили збитки Wildberries і продавців від українських ударів у 600–800 млрд рублів
Загальні збитки російського маркетплейсу Wildberries та його продавців унаслідок ударів українських безпілотників можуть сягати 600–800 млрд рублів. За оцінками учасників ринку, атаки на складську інфраструктуру зачепили понад 400 тисяч продавців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Медуза".
Понад 400 тисяч продавців зазнали втрат
Голова російської Асоціації постачальників товарів для торгівлі на електронних майданчиках Маргарита Євстигнєєва заявила, що збитки продавців з урахуванням упущеної вигоди становлять 600–700 млрд рублів.
Собівартість втрачених товарів вона оцінює у 200–300 млрд рублів. За словами Євстигнєєвої, деякі продавці втратили внаслідок пожеж до 95% своїх товарних запасів.
Відновлення складів може коштувати сотні мільярдів рублів
Провідний аналітик Data Insight Сергій Семко оцінює витрати самого Wildberries на відновлення пошкоджених складів та інфраструктури у 147–223 млрд рублів.
Якщо об'єкти доведеться повністю демонтувати, вивозити відходи та проводити рекультивацію територій, витрати можуть зрости до 169–278,9 млрд рублів.
Втрати продавців Семко оцінює ще у 445–507,8 млрд рублів.
"Таким чином, можливий загальний збиток Wildberries та продавців можна оцінити на даний момент у суму від 600 до 800 мільярдів рублів", – йдеться у повідомленні.
Удари по складах Wildberries
Раніше повідомлялося, що внаслідок українських ударів були уражені великі логістичні об'єкти Wildberries у Росії. За оцінкою Data Insight, маркетплейс втратив близько третини складських потужностей, а щонайменше 12 великих хабів були практично знищені.
Аналітики раніше оцінювали вартість товарів на уражених складах приблизно у 480 млрд рублів.
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