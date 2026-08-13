В России оценили убытки Wildberries и продавцов от украинских ударов в 600–800 млрд рублей
Общие убытки российского маркетплейса Wildberries и его продавцов в результате ударов украинских беспилотников могут составить 600–800 млрд рублей. По оценкам участников рынка, атаки на складскую инфраструктуру затронули более 400 тысяч продавцов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медуза".
Более 400 тысяч продавцов понесли убытки
Председатель российской Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках Маргарита Евстигнеева заявила, что убытки продавцов с учетом упущенной выгоды составляют 600–700 млрд рублей.
Себестоимость утраченных товаров она оценивает в 200–300 млрд рублей. По словам Евстигнеевой, некоторые продавцы потеряли в результате пожаров до 95% своих товарных запасов.
Восстановление складов может обойтись в сотни миллиардов рублей
Ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко оценивает расходы самой компании Wildberries на восстановление поврежденных складов и инфраструктуры в 147–223 млрд рублей.
Если объекты придется полностью демонтировать, вывозить отходы и проводить рекультивацию территорий, расходы могут вырасти до 169–278,9 млрд рублей.
Потери продавцов Семко оценивает еще в 445–507,8 млрд рублей.
"Таким образом, общий ущерб Wildberries и продавцов на данный момент можно оценить в сумму от 600 до 800 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.
Удары по складам Wildberries
Ранее сообщалось, что в результате украинских ударов были поражены крупные логистические объекты Wildberries в России. По оценке Data Insight, маркетплейс потерял около трети складских мощностей, а как минимум 12 крупных хабов были практически уничтожены.
Аналитики ранее оценивали стоимость товаров на пострадавших складах примерно в 480 млрд рублей.
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