В Воронежской области загорелся крупный логистический комплекс Wildberries: сообщалось о взрывах. ВИДЕО
В ночь на 11 августа в Воронежской области России произошел масштабный пожар на территории логистического комплекса Wildberries. Перед возгоранием местные жители сообщали о взрывах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.
Пожар произошел в селе Александровка Новоусманского района. Очевидцы сообщали о взрывах, после чего на территории логистического комплекса вспыхнул пожар.
ASTRA проанализировала опубликованные местными жителями видеозаписи и пришла к выводу, что огонь охватил территорию логистического комплекса Wildberries.
В пресс-службе компании подтвердили эвакуацию сотрудников в регионе. В то же время причина возгорания и обстоятельства происшествия официально пока не сообщаются.
Что известно о логистическом комплексе Wildberries
Логистический комплекс Wildberries в селе Александровка полностью заработал в ноябре 2025 года.
По данным Агентства по привлечению инвестиций Воронежской области, площадь объекта составляет 152,9 тысячи квадратных метров. Комплекс рассчитан на хранение более 90 млн товарных позиций.
В строительство логистического центра компания РВБ, являющаяся объединенной структурой Wildberries и Russ, инвестировала около 11 млрд рублей.
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