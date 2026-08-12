В РФ после украинских ударов по складам Wildberries сгорело товаров на 480 млрд рублей

В России в результате украинских ударов по складам Wildberries сгорели товары ориентировочной стоимостью 480 млрд рублей. По оценкам аналитиков, российский маркетплейс уже потерял около трети своих складских мощностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на оценки аналитической компании Data Insight и Reuters.

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По меньшей мере 12 крупных складов почти полностью уничтожены

По имеющимся оценкам, как минимум 12 крупных логистических хабов Wildberries практически полностью сгорели. Стоимость товаров, находившихся на пострадавших складах, аналитики Data Insight оценивают в 480 млрд рублей.

Для сравнения: эта сумма сопоставима с годовыми бюджетами одних из самых богатых российских регионов: бюджет Красноярского края составляет около 527 млрд рублей, а Ханты-Мансийского автономного округа - 476 млрд.

Убытки Wildberries уже примерно в 1,6 раза превышают годовой бюджет Иркутской области и почти в четыре раза - бюджеты Смоленской или Пензенской областей.

"Практически не осталось крупных складов. Ежедневно один склад за другим методично уничтожается", - рассказал The New York Times аналитик Data Insight Сергей Семко.

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В РФ ожидают "волну банкротств"

Wildberries контролирует около половины российского рынка электронной коммерции, поэтому последствия уничтожения логистических мощностей могут выйти далеко за пределы самой компании.

Российские власти готовят пакет поддержки продавцов, потерявших товары. Среди возможных мер - кредитные каникулы, льготные займы и налоговые послабления, однако прямые компенсации пока не предусмотрены.

Источник в окружении Кремля сообщил Reuters, что в российском бюджете нет сотен миллиардов рублей, необходимых для компенсации убытков продавцов.

"Это серьезный удар по экономике", который может вызвать "волну банкротств", - отметил собеседник агентства.

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Wildberries может понадобиться помощь государства

По приведенным оценкам, сама Wildberries столкнулась с сокращением оборота, а ее прямые убытки могут составить 100–200 млрд рублей.

Ранее источники The Bell предполагали, что компании Татьяны Ким может понадобиться государственная поддержка. Общую потребность Wildberries в дополнительном финансировании оценивали в 1,3 трлн рублей.

Ситуацию осложняет дефицит федерального бюджета РФ, который за январь–июль достиг 6,5 трлн рублей. Одной из главных причин роста расходов остаются затраты России на войну против Украины.

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