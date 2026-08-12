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Россиянка показала разрушенный склад Wildberries в Электростали: "Обалдеть. Там машины вон тоже сгорели". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой россиянка снимает остатки разрушенного склада маркетплейса Wildberries в Электростали (Россия).
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах женщина показывает последствия удара и отмечает, что от складского здания остались лишь элементы каркаса, тогда как все остальное уничтожено.
По ее словам, вместе со складом также были повреждены автомобили, которые маркетплейс использовал для логистики.
"Обалдеть. Там машины вон тоже сгорели, где грузиться", - комментирует увиденное россиянка.
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Неуважаемые российские журналисты и пропагандисты, во всех ваших высказываниях базовая ошибка.
В Белгороде погибли люди из-за того, что Россия напала на Украину. Горят склады Вайлдбериз из-за того, что Россия напала на Украину. В Азовском и Черном море уничтожаются корабли, исключительно, из-за того, что Россия напала на Украину.