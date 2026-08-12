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Новости Видео Удары по Wildberries
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Россиянка показала разрушенный склад Wildberries в Электростали: "Обалдеть. Там машины вон тоже сгорели". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянка снимает остатки разрушенного склада маркетплейса Wildberries в Электростали (Россия).

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах женщина показывает последствия удара и отмечает, что от складского здания остались лишь элементы каркаса, тогда как все остальное уничтожено.

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По ее словам, вместе со складом также были повреждены автомобили, которые маркетплейс использовал для логистики.

"Обалдеть. Там машины вон тоже сгорели, где грузиться", - комментирует увиденное россиянка.

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Смотрите также: Россиянка жалуется, что Wildberries продает их "уничтоженные" товары на других маркетплейсах. ВИДЕО

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Топ комментарии
+17
Такою має бути вся мааацква ☝️
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12.08.2026 14:23 Ответить
+11
Макс Іванищев (ФБ)

Неуважаемые российские журналисты и пропагандисты, во всех ваших высказываниях базовая ошибка.

В Белгороде погибли люди из-за того, что Россия напала на Украину. Горят склады Вайлдбериз из-за того, что Россия напала на Украину. В Азовском и Черном море уничтожаются корабли, исключительно, из-за того, что Россия напала на Украину.
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12.08.2026 15:15 Ответить
+6
ось вам і "ягоди цветочкі "
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12.08.2026 14:28 Ответить

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