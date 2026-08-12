Россиянка показала разрушенный склад Wildberries в Электростали: "Обалдеть. Там машины вон тоже сгорели". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянка снимает остатки разрушенного склада маркетплейса Wildberries в Электростали (Россия).

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах женщина показывает последствия удара и отмечает, что от складского здания остались лишь элементы каркаса, тогда как все остальное уничтожено.

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По ее словам, вместе со складом также были повреждены автомобили, которые маркетплейс использовал для логистики.

"Обалдеть. Там машины вон тоже сгорели, где грузиться", - комментирует увиденное россиянка.

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