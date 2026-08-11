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Новости Видео Удары по Wildberries
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Россиянин показал последствия удара по складу Wildberries в Тульской области: "Страшно подходить нах#й". ВИДЕО

Рашист показал последствия удара украинских дронов по складу Wildberries в Тульской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах россиянин снимает уничтоженные складские помещения маркетплейса в городе Алексин.

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На видео видны масштабные разрушения после атаки. Среди поврежденных зданий мужчина показывает помещение столовой, которое осталось едва ли не единственным уцелевшим.

"Вот такая х#йня, бл#дь. Страшно подходить, нах#й", - комментирует увиденное россиянин.

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Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": россиянка жалуется, что Wildberries продает их "уничтоженные" товары на других маркетплейсах. ВИДЕО

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атака (1920) Тульская область (13) ВСУ (8252) логистика (191) дроны (7896) Силы беспилотных систем (620)
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Топ комментарии
+14
ужас, ужас,... но не ужас, ужас, а гойда-движуха!
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11.08.2026 12:27 Ответить
+7
Афффіґєть, хотів цап-царапнути незгорілі товари, а тут разочарованіє.
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11.08.2026 12:28 Ответить
+6
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11.08.2026 13:06 Ответить

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