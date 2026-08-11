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Россиянин показал последствия удара по складу Wildberries в Тульской области: "Страшно подходить нах#й". ВИДЕО
Рашист показал последствия удара украинских дронов по складу Wildberries в Тульской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах россиянин снимает уничтоженные складские помещения маркетплейса в городе Алексин.
На видео видны масштабные разрушения после атаки. Среди поврежденных зданий мужчина показывает помещение столовой, которое осталось едва ли не единственным уцелевшим.
"Вот такая х#йня, бл#дь. Страшно подходить, нах#й", - комментирует увиденное россиянин.
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