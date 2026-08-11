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Росіянин показав наслідки удару по складу Wildberries у Тульській області: "Страшно подходить нах#й". ВIДЕО
Рашист показав наслідки удару українських дронів по складу Wildberries у Тульській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах росіянин фільмує знищені складські приміщення маркетплейсу в місті Алексин.
На відео видно масштабні руйнування після атаки. Серед пошкоджених будівель чоловік показує приміщення їдальні, яке залишилося чи не єдиним вцілілим.
"Вот такая х#йня бл#дь. Страшно подходить нах#й", - коментує побачене росіянин.
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Топ коментарі
+14 saimansay
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+7 Tema9
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+6 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар11.08.2026 13:06 Відповісти Посилання
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