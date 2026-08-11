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Новини Відео Удари по Wildberries
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Росіянин показав наслідки удару по складу Wildberries у Тульській області: "Страшно подходить нах#й". ВIДЕО

Рашист показав наслідки удару українських дронів по складу Wildberries у Тульській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах росіянин фільмує знищені складські приміщення маркетплейсу в місті Алексин.

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На відео видно масштабні руйнування після атаки. Серед пошкоджених будівель чоловік показує приміщення їдальні, яке залишилося чи не єдиним вцілілим.

"Вот такая х#йня бл#дь. Страшно подходить нах#й", - коментує побачене росіянин.

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Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянка скиглить, що Wildberries продає їхні "знищені" товари на інших маркетплейсах. ВIДЕО

Автор: 

атака (1918) Тульська область (10) ЗСУ (8966) логістика (216) дрони (8599) Сили безпілотних систем (628)
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Топ коментарі
+14
ужас, ужас,... но не ужас, ужас, а гойда-движуха!
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11.08.2026 12:27 Відповісти
+7
Афффіґєть, хотів цап-царапнути незгорілі товари, а тут разочарованіє.
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11.08.2026 12:28 Відповісти
+6
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11.08.2026 13:06 Відповісти

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