Росіянка показала знищений склад Wildberries в Електросталі: "Абалдеть. Там машины вон тоже сгорели". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка фільмує залишки знищеного складу маркетплейсу Wildberries в Електросталі РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах жінка показує наслідки удару та зазначає, що від складської споруди залишилися лише елементи каркасу, тоді як усе інше знищено.

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За її словами, разом зі складом також були уражені автомобілі, які маркетплейс використовував для логістики.

"Абалдеть. Там машины вон тоже сгорели, где грузиться", - коментує побачене росіянка.

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