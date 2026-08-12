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Росіянка показала знищений склад Wildberries в Електросталі: "Абалдеть. Там машины вон тоже сгорели". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка фільмує залишки знищеного складу маркетплейсу Wildberries в Електросталі РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах жінка показує наслідки удару та зазначає, що від складської споруди залишилися лише елементи каркасу, тоді як усе інше знищено.
За її словами, разом зі складом також були уражені автомобілі, які маркетплейс використовував для логістики.
"Абалдеть. Там машины вон тоже сгорели, где грузиться", - коментує побачене росіянка.
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