Пятый российский маркетплейс отказался компенсировать потерю товаров после ударов украинских дронов, - росСМИ

Российский маркетплейс "Магнит Маркет" стал пятой крупной онлайн-платформой в РФ, отказавшейся нести ответственность за утерю или повреждение товаров в результате ударов украинских беспилотников по складам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе The Moscow Times со ссылкой на расследование "Верстки".

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С 1 августа компания внесла изменения в агентский договор. Отныне маркетплейс не будет компенсировать продавцам утрату, недостачу или порчу товаров, если они произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, в частности "военных, боевых, оборонных или контртеррористических действий".

Также платформа освободила себя от ответственности в случаях других чрезвычайных обстоятельств, а также при перемещении или уничтожении товаров сотрудниками маркетплейса или экстренными службами для предотвращения большего ущерба.

"Магнит Маркет" стал уже пятым российским маркетплейсом, изменившим правила после серии атак украинских дронов. Ранее аналогичные положения в свои оферты внесли Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет" и "Мегамаркет".

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По данным издания, с 18 июля украинские беспилотники нанесли удары примерно по 20 логистическим центрам Wildberries в разных регионах России. Общая площадь атакованных складских комплексов превысила 1,5 млн квадратных метров, что составляет около 27% всех складских мощностей компании. По меньшей мере 14 складов были полностью уничтожены огнем.

По оценкам участников российского рынка электронной коммерции, прямые убытки Wildberries могут превышать 100–200 млрд рублей, а потенциальные потери продавцов — достигать 279 млрд рублей.

В то же время с 7 августа Wildberries предложил продавцам отдельную платную страховку от повреждения или потери товаров в результате диверсий, террористических актов и атак беспилотников. Однако она распространяется только на этапы доставки, нахождения товара в пункте выдачи и возврата, тогда как хранение на складах в страховое покрытие не входит. Максимальный размер компенсации составляет до 100 тысяч рублей на один страховой случай.

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