П’ятий російський маркетплейс відмовився компенсувати втрату товарів після ударів українських дронів, - росЗМІ

Російський маркетплейс "Магніт Маркет" став п'ятою великою онлайн-платформою РФ, яка відмовилася відповідати за втрату чи пошкодження товарів унаслідок ударів українських безпілотників по складах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема й The Moscow Times із посиланням на розслідування "Верстки".

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З 1 серпня компанія внесла зміни до агентського договору. Відтепер маркетплейс не компенсуватиме продавцям втрату, нестачу або псування товарів, якщо вони сталися через обставини непереборної сили, зокрема "воєнні, бойові, оборонні або контртерористичні дії".

Також платформа звільнила себе від відповідальності у випадках інших надзвичайних обставин та під час переміщення чи знищення товарів працівниками маркетплейсу або екстреними службами для запобігання більшій шкоді.

"Магніт Маркет" став уже п'ятим російським маркетплейсом, який змінив правила після серії атак українських дронів. Раніше аналогічні положення до своїх оферт внесли Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет" та "Мегамаркет".

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За даними видання, з 18 липня українські безпілотники завдали ударів приблизно по 20 логістичних центрах Wildberries у різних регіонах Росії. Загальна площа атакованих складських комплексів перевищила 1,5 млн квадратних метрів, що становить близько 27% усіх складських потужностей компанії. Щонайменше 14 складів були повністю знищені вогнем.

За оцінками учасників російського ринку електронної комерції, прямі збитки Wildberries можуть перевищувати 100–200 млрд рублів, а потенційні втрати продавців – сягати 279 млрд рублів.

Водночас із 7 серпня Wildberries запропонував продавцям окрему платну страховку від пошкодження чи втрати товарів через диверсії, теракти та атаки безпілотників. Однак вона поширюється лише на етапи доставки, перебування товару в пункті видачі та повернення, тоді як зберігання на складах до страхового покриття не входить. Максимальний розмір компенсації становить до 100 тисяч рублів на один страховий випадок.

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