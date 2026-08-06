Після удару українських дронів найбільший у РФ термінал харчових вантажів припинив роботу, - росЗМІ

Найбільший у Росії спеціалізований термінал із перевалки харчових вантажів у порту Тамань припинив роботу після атаки українських безпілотників у ніч на 30 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times із посиланням на російський "Коммерсант" та пресслужбу групи компаній "Ефко".

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У компанії підтвердили, що внаслідок удару на об'єкті сталася пожежа. Наразі термінал не працює – фахівці оцінюють завдані пошкодження та проводять відновлювальні роботи. Паралельно "Ефко" шукає резервні маршрути для експортних та імпортних поставок.

Потужність термінала в Тамані становить 1,5 млн тонн на рік. Через нього перевалювали рослинні та тропічні олії, патоку і соняшниковий шрот. За оцінкою "Коммерсанта", зупинка об'єкта на тлі вже наявних логістичних проблем може призвести до скорочення експорту російської соняшникової олії у серпні приблизно на 40%, оскільки перевезення через порти Азовського та Чорного морів суттєво ускладнилися через атаки безпілотників.

Група компаній "Ефко" є одним із найбільших виробників продуктів харчування в Росії та провідним переробником олійних культур. Компанія випускає продукцію під брендами "Слобода", Altero та DeOlio, а також виробляє яєчні продукти й корми для тварин.

Наприкінці липня в Росії також заарештували голову ради директорів "Ефко" Валерія Кустова, генерального директора Євгена Ляшенка та ще кількох посадовців. За даними російських ЗМІ, їх підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, виділених на створення безпілотників.

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