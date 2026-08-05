Після удару українських дронів на одному з найбільших логістичних комплексів РФ стався витік хімічних речовин
Після атаки українських безпілотників на індустріальний парк "Південні ворота" у підмосковному Домодєдово під час гасіння пожежі стався витік хімічних речовин. Російська влада заявила, що забруднена вода потрапила до очисних споруд і могла забруднити місцеві водойми.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила голова міського округу Домодєдово Євгенія Хрустальова, передає "Дзеркало тижня".
Росіяни застосували бактерії для очищення води
За словами російської посадовиці, після удару безпілотників і ліквідації пожежі в очисних спорудах накопичилася забруднена вода.
"Після прильоту БпЛА та гасіння пожежі стався розлив хімічних речовин. В очисних спорудах накопичилася забруднена вода. До неї підселили бактерії для нейтралізації небезпечних сполук і додали піногасники", – заявила Хрустальова.
Вона додала, що якщо така технологія виявиться ефективною, її планують застосувати і для очищення постраждалих водойм.
Жителям рекомендували не купатися та не ловити рибу
Після інциденту російська влада закликала місцевих жителів не купатися у водоймах, не ловити рибу та не використовувати річкову воду для господарських потреб.
Водночас чиновники запевняють, що вода у централізованому водопроводі нібито відповідає санітарним нормам.
За словами Хрустальової, навколо пошкодженого складу тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Для запобігання подальшому забрудненню росіяни укріпили територію мішками з піском і перекрили найближчі зливові стоки.
Індустріальний парк "Південні ворота" вважається одним із найбільших логістичних комплексів Росії. Його територія займає 144 гектари, а після завершення будівництва загальна площа складських приміщень має перевищити 650 тис. квадратних метрів.
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