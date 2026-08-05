Після удару українських дронів на одному з найбільших логістичних комплексів РФ стався витік хімічних речовин

Після атаки українських безпілотників на індустріальний парк "Південні ворота" у підмосковному Домодєдово під час гасіння пожежі стався витік хімічних речовин. Російська влада заявила, що забруднена вода потрапила до очисних споруд і могла забруднити місцеві водойми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила голова міського округу Домодєдово Євгенія Хрустальова, передає "Дзеркало тижня".

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Росіяни застосували бактерії для очищення води

За словами російської посадовиці, після удару безпілотників і ліквідації пожежі в очисних спорудах накопичилася забруднена вода.

"Після прильоту БпЛА та гасіння пожежі стався розлив хімічних речовин. В очисних спорудах накопичилася забруднена вода. До неї підселили бактерії для нейтралізації небезпечних сполук і додали піногасники", – заявила Хрустальова.

Вона додала, що якщо така технологія виявиться ефективною, її планують застосувати і для очищення постраждалих водойм.

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Жителям рекомендували не купатися та не ловити рибу

Після інциденту російська влада закликала місцевих жителів не купатися у водоймах, не ловити рибу та не використовувати річкову воду для господарських потреб.

Водночас чиновники запевняють, що вода у централізованому водопроводі нібито відповідає санітарним нормам.

За словами Хрустальової, навколо пошкодженого складу тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Для запобігання подальшому забрудненню росіяни укріпили територію мішками з піском і перекрили найближчі зливові стоки.

Індустріальний парк "Південні ворота" вважається одним із найбільших логістичних комплексів Росії. Його територія займає 144 гектари, а після завершення будівництва загальна площа складських приміщень має перевищити 650 тис. квадратних метрів.

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