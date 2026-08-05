После удара украинских дронов на одном из крупнейших логистических комплексов РФ произошла утечка химических веществ
После атаки украинских беспилотников на промышленный парк "Южные ворота" в подмосковном Домодедово во время тушения пожара произошла утечка химических веществ. Российские власти заявили, что загрязненная вода попала в очистные сооружения и могла загрязнить местные водоемы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, передает "Зеркало недели".
Россияне применили бактерии для очистки воды
По словам российской чиновницы, после удара беспилотников и ликвидации пожара в очистных сооружениях скопилась загрязненная вода.
"После прилета БПЛА и тушения пожара произошел разлив химических веществ. В очистных сооружениях скопилась загрязненная вода. В нее заселили бактерии для нейтрализации опасных соединений и добавили пеногасители", - заявила Хрусталева.
Она добавила, что если такая технология окажется эффективной, ее планируют применить и для очистки пострадавших водоемов.
Жителям рекомендовали не купаться и не ловить рыбу
После инцидента российские власти призвали местных жителей не купаться в водоемах, не ловить рыбу и не использовать речную воду для хозяйственных нужд.
В то же время чиновники уверяют, что вода в централизованном водопроводе якобы соответствует санитарным нормам.
По словам Хрусталевой, вокруг поврежденного склада продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. Для предотвращения дальнейшего загрязнения россияне укрепили территорию мешками с песком и перекрыли ближайшие ливневые стоки.
Индустриальный парк "Южные ворота" считается одним из крупнейших логистических комплексов России. Его территория занимает 144 гектара, а после завершения строительства общая площадь складских помещений должна превысить 650 тыс. квадратных метров.
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