После удара украинских дронов на одном из крупнейших логистических комплексов РФ произошла утечка химических веществ

После атаки украинских беспилотников на промышленный парк "Южные ворота" в подмосковном Домодедово во время тушения пожара произошла утечка химических веществ. Российские власти заявили, что загрязненная вода попала в очистные сооружения и могла загрязнить местные водоемы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, передает "Зеркало недели".

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Россияне применили бактерии для очистки воды

По словам российской чиновницы, после удара беспилотников и ликвидации пожара в очистных сооружениях скопилась загрязненная вода.

"После прилета БПЛА и тушения пожара произошел разлив химических веществ. В очистных сооружениях скопилась загрязненная вода. В нее заселили бактерии для нейтрализации опасных соединений и добавили пеногасители", - заявила Хрусталева.

Она добавила, что если такая технология окажется эффективной, ее планируют применить и для очистки пострадавших водоемов.

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Жителям рекомендовали не купаться и не ловить рыбу

После инцидента российские власти призвали местных жителей не купаться в водоемах, не ловить рыбу и не использовать речную воду для хозяйственных нужд.

В то же время чиновники уверяют, что вода в централизованном водопроводе якобы соответствует санитарным нормам.

По словам Хрусталевой, вокруг поврежденного склада продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. Для предотвращения дальнейшего загрязнения россияне укрепили территорию мешками с песком и перекрыли ближайшие ливневые стоки.

Индустриальный парк "Южные ворота" считается одним из крупнейших логистических комплексов России. Его территория занимает 144 гектара, а после завершения строительства общая площадь складских помещений должна превысить 650 тыс. квадратных метров.

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