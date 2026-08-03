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Новости Удары по логистике РФ
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В РФ задерживают людей за фото последствий ударов Украины по Wildberries и пугают штрафами до 1 млн рублей, - росСМИ

Пожар на складах Wildberries

После серии ударов украинских беспилотников по логистической инфраструктуре РФ российские силовики начали преследовать местных жителей за публикацию фото и видео последствий атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе "Медиазона", со ссылкой на волгоградское издание V1.ru.

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Задержанных заставили записать видео с извинениями

По данным издания, в Волгограде задержали двух женщин и мужчину после того, как они опубликовали фотографии и видео пожара на складе Wildberries, подвергшемся атаке украинских беспилотников.

На обнародованных силовиками видео все трое извиняются и объясняют свои действия. Одна из задержанных утверждает, что просто ответила соседу в домовом чате. Другая рассказала, что отправила фото в местный чат, чтобы выяснить причину появления большого облака дыма. Мужчина заявил, что осознал: его видео могло помочь "вражеской стороне" корректировать дальнейшие удары.

Читайте: Крупнейшие торговые сети РФ готовятся к новым ударам по складам из-за атак Украины, - российские СМИ

За публикацию последствий атак предусмотрены штрафы

По информации V1.ru, после задержания местным жителям сообщили о возможной ответственности и штрафах "до 1 млн рублей".

В то же время само издание обращает внимание, что по действующим правилам Волгоградской области физическим лицам за публикацию фото или видео работы ПВО и последствий атак грозит штраф до 5 тыс. рублей. Санкция до 1 млн рублей может применяться только к юридическим лицам.

Запрет на фото- и видеосъемку последствий атак беспилотников в Волгоградской области действует с февраля 2025 года.

В последние недели украинские беспилотники регулярно атакуют логистические объекты на территории России, в частности склады крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. После этих ударов российские власти все активнее ограничивают распространение информации об их последствиях.

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Волгоград (95) задержание (6823) штраф (1329) Удары по РФ (1124)
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Топ комментарии
+4
ну красиво же
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03.08.2026 10:40 Ответить
+3
лучше сразу расстреливать....на месте...и телефон в дупу...кацапы это любят
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03.08.2026 10:45 Ответить
+3
раби повинні страждати....
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03.08.2026 10:47 Ответить

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