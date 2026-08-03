У Росії затримують людей за фото наслідків ударів України по Wildberries та лякають штрафами до 1 млн рублів, - росЗМІ

Після серії ударів українських безпілотників по логістичній інфраструктурі РФ російські силовики почали переслідувати місцевих жителів за публікацію фото й відео наслідків атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема й "Медіазона", із посиланням на волгоградське видання V1.ru.

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Затриманих змусили записати відео з вибаченнями

За даними видання, у Волгограді затримали двох жінок і чоловіка після того, як вони опублікували фотографії та відео пожежі на складі Wildberries, який зазнав атаки українських безпілотників.

На оприлюднених силовиками відео всі троє вибачаються та пояснюють свої дії. Одна із затриманих стверджує, що лише відповіла сусіду в домовому чаті. Інша розповіла, що надіслала фото до місцевого чату, щоб з'ясувати причину появи великої хмари диму. Чоловік заявив, що усвідомив: його відео могло допомогти "ворожій стороні" коригувати подальші удари.

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За публікацію наслідків атак передбачені штрафи

За інформацією V1.ru, після затримання місцевим жителям заявили про можливу відповідальність і штрафи "до 1 млн рублів".

Водночас саме видання звертає увагу, що за чинними правилами Волгоградської області фізичним особам за публікацію фото чи відео роботи ППО та наслідків атак загрожує штраф до 5 тис. рублів. Санкція до 1 млн рублів може застосовуватися лише до юридичних осіб.

Заборона на фото- та відеозйомку наслідків атак безпілотників у Волгоградській області діє з лютого 2025 року.

Останніми тижнями українські безпілотники регулярно атакують логістичні об'єкти на території Росії, зокрема склади найбільшого російського маркетплейса Wildberries. Після цих ударів російська влада дедалі активніше обмежує поширення інформації про їхні наслідки.

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