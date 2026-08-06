После удара украинских дронов крупнейший в РФ терминал продовольственных грузов прекратил работу, — российские СМИ

Крупнейший в России специализированный терминал по перевалке пищевых грузов в порту Тамань прекратил работу после атаки украинских беспилотников в ночь на 30 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на российский "Коммерсант" и пресс-службу группы компаний "Эфко".

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В компании подтвердили, что вследствие удара на объекте произошел пожар. В настоящее время терминал не работает — специалисты оценивают нанесенные повреждения и проводят восстановительные работы. Параллельно "Эфко" ищет резервные маршруты для экспортных и импортных поставок.

Мощность терминала в Тамани составляет 1,5 млн тонн в год. Через него переваливались растительные и тропические масла, патока и подсолнечный шрот. По оценке "Коммерсанта", остановка объекта на фоне уже существующих логистических проблем может привести к сокращению экспорта российского подсолнечного масла в августе примерно на 40%, поскольку перевозки через порты Азовского и Черного морей существенно затруднились из-за атак беспилотников.

Группа компаний "Эфко" является одним из крупнейших производителей продуктов питания в России и ведущим переработчиком масличных культур. Компания выпускает продукцию под брендами "Слобода", Altero и DeOlio, а также производит яичные продукты и корма для животных.

В конце июля в России также арестовали председателя совета директоров "Эфко" Валерия Кустова, генерального директора Евгения Ляшенко и еще нескольких должностных лиц. По данным российских СМИ, их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на создание беспилотников.

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