У РФ після українських ударів по складах Wildberries згоріло товарів на 480 млрд рублів
У Росії внаслідок українських ударів по складах Wildberries згоріли товари орієнтовною вартістю 480 млрд рублів. Російський маркетплейс, за оцінками аналітиків, уже втратив близько третини своїх складських потужностей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times, з посиланням на оцінки аналітичної компанії Data Insight та Reuters.
Щонайменше 12 великих складів майже повністю знищені
За наявними оцінками, щонайменше 12 великих логістичних хабів Wildberries практично повністю згоріли. Вартість товарів, які перебували на уражених складах, аналітики Data Insight оцінюють у 480 млрд рублів.
Для порівняння, ця сума співставна з річними бюджетами одних із найбагатших російських регіонів: бюджет Красноярського краю становить близько 527 млрд рублів, а Ханти-Мансійського автономного округу – 476 млрд.
Збитки Wildberries уже приблизно в 1,6 раза перевищують річний бюджет Іркутської області та майже вчетверо – бюджети Смоленської чи Пензенської областей.
"Практично не залишилося великих складів. Щодня один склад за іншим методично знищується", – розповів The New York Times аналітик Data Insight Сергій Семко.
У РФ очікують "хвилю банкрутств"
Wildberries контролює близько половини російського ринку електронної комерції, тому наслідки знищення логістичних потужностей можуть вийти далеко за межі самої компанії.
Російська влада готує пакет підтримки продавців, які втратили товари. Серед можливих заходів – кредитні канікули, пільгові позики та податкові послаблення, однак прямі компенсації наразі не передбачаються.
Близьке до Кремля джерело Reuters заявило, що у російському бюджеті немає сотень мільярдів рублів, необхідних для компенсації втрат продавців.
"Це серйозний удар по економіці", який може спричинити "хвилю банкрутств", – зазначив співрозмовник агентства.
Wildberries може знадобитися допомога держави
За наведеними оцінками, сама Wildberries зіткнулася зі скороченням обороту, а її прямі збитки можуть становити 100–200 млрд рублів.
Раніше джерела The Bell припускали, що компанії Тетяни Кім може знадобитися державна підтримка. Загальну потребу Wildberries у додатковому фінансуванні оцінювали до 1,3 трлн рублів.
Ситуацію ускладнює дефіцит федерального бюджету РФ, який за січень–липень сягнув 6,5 трлн рублів. Однією з головних причин зростання видатків залишаються витрати Росії на війну проти України.
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