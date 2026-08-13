У Генштабі підтвердили ураження нафтопереробного комплексу "Газпром нефтехим Салават" у Башкортостані

У ніч на 13 серпня Сили оборони України завдали ураження по нафтопереробному комплексу "Газпром нефтехим Салават" у місті Салават.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Зазначається, що на території підприємства зафіксовано пожежу.

Відстань до державного кордону України - близько 1 300 км.

Що відомо про підприємство?

"Газпром нефтехим Салават" – один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ.

Потужність переробки вуглеводневої сировини – до 10 млн тонн на рік. Підприємство виробляє, зокрема, автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, бітум, поліетилен та інші нафтопродукти й полімери.

Задіяне в забезпеченні російської окупаційної армії.

"Робота по ключових цілях противника триває. Сили оборони України системно знижують його спроможності вести бойові дії та забезпечувати функціонування військових угруповань", наголосили у Генштабі.

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